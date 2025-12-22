快訊

影／高雄醉男沿路噴灑滅火器街頭冒白煙 揮舞球棒敲機車遭警制伏

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

22歲陳姓男子昨凌晨2時30分酒後情緒失控，在高雄鳳山區巷弄不僅持滅火器沿路噴灑，造成街頭冒白煙，並持球棒敲打路邊機車，民眾見狀報警，線上警網趕赴，將他壓制制伏在地，將他帶返所保護管束後強制送醫治療。

臉書社團「高雄五甲大小事」有網友貼文並附上影片指，「鳳山區善美里南正二路176巷凌晨2點半附近有一個年輕人亂打機車，治安那麼爛嗎？」只見影片中一名身穿短袖白上衣及黑短褲的男子後方街頭冒白煙，男子走路搖晃，緊接著持球棒砸路燈桿以及路邊機車。

轄區鳳山警分局指出，事發在昨晚凌晨2時30分，當時五甲所獲報保泰路220巷有男子酒醉情緒激動在街頭吵鬧，線上警網獲報趕抵。

警方到場後發現陳姓男子（22歲）酒後情緒不穩，沿路噴灑滅火器及揮舞棍棒，警方出言制止陳男，但陳不聽勸，仍不斷激動嘶吼，為保護過路人安全，警方將陳施以強制力壓制在地，並帶返所保護管束。

由於陳男醉後情緒不穩，警方無法查證陳如何取得滅火器，管束後將他先強制送醫；有關車輛毀損部分，將依毀損罪函請高雄地檢署偵辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

陳姓男子昨凌晨2時30分酒後在高雄鳳山區巷弄持滅火器沿路噴灑，並持球棒敲打路邊機車，遭警方壓制在地。圖／讀者提供
陳姓男子昨凌晨2時30分酒後在高雄鳳山區巷弄持滅火器沿路噴灑，並持球棒敲打路邊機車，遭警方壓制在地。圖／讀者提供
陳姓男子昨凌晨2時30分酒後在高雄鳳山區巷弄持滅火器沿路噴灑，並持球棒敲打路邊燈桿及機車。圖／取自臉書社團「高雄五甲大小事」
陳姓男子昨凌晨2時30分酒後在高雄鳳山區巷弄持滅火器沿路噴灑，並持球棒敲打路邊燈桿及機車。圖／取自臉書社團「高雄五甲大小事」
陳姓男子昨凌晨2時30分酒後在高雄鳳山區巷弄持滅火器沿路噴灑（左紅圈），並持球棒敲打路邊機車（右紅圈），遭警方壓制在地。圖／讀者提供
陳姓男子昨凌晨2時30分酒後在高雄鳳山區巷弄持滅火器沿路噴灑（左紅圈），並持球棒敲打路邊機車（右紅圈），遭警方壓制在地。圖／讀者提供

