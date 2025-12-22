快訊

北捷隨機殺人事件後…台南「忍者」又背武士刀出沒 立即被警盤查

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

長年出沒在台南府城街頭，被在地人封為台南十大傳奇人物第7名的「忍者」，十多年來均以忍者裝扮，騎著腳踏車出沒；昨晚他再度出現在聖誕日活動，因適逢「1219北市隨機襲擊事件」釀4死11傷慘劇，背後攜帶的疑似武士刀讓警方不敢大意，當場攔查登記身分資料。

有46萬人、知名在地臉書粉絲專頁「台南式」2022年曾分享10名巡迴於府城大街小巷的傳奇人物，包括「蘇大媽」、「陳XX欠神明錢車輛」、「徒手推車哥」、「要錢阿伯」、「東陽舉牌哥」、「成大東方翔」、「廟會裝備哥」、「忍者」、「keroro軍曹／探險活寶」、「小東路書法家」。

被列為第7名的「忍者」，昨晚9時許又以忍者裝扮，出現在中西區海安路二段的「2025糖果森林海安聖誕日」活動；由於北市襲擊事件發生後，全國警方加強戒備，提高見警率，並增強網路巡邏與偵辦留言恐嚇網友，嚴防模仿行為，台南市警方針對大型活動也加強維安。

第二警分局副分局長陳勇志說明，近日警方針對大型活動及人潮聚集場所均加強維安戒備，現場員警見有忍者裝扮民眾出現，立即上前盤查，確認李姓男子所持有武士刀是塑膠製品，未具殺傷力；提醒民眾若參加任何的活動，請勿攜帶危險物品，以免觸法。

許多民眾目擊經過，threads網友bingcongjiang指出，台北捷運隨機攻擊事件風聲鶴唳，台南名人忍者哥觀賞表演遭警察盤查帶走，社會案件後真的不要奇裝異服在外面走動；網友ong_880808則認為，萬一有人假扮他呢？剛好那麼巧警察也以為是他本人沒有檢查，導致又發生了什麼呢？

台南十大傳奇人物第7名的「忍者」昨晚再度出現在聖誕日活動，背後攜帶的疑似武士刀讓警方不敢大意，當場攔查登記身分資料。圖／翻攝自臉書社團「爆廢公社」
台南十大傳奇人物第7名的「忍者」昨晚再度出現在聖誕日活動，背後攜帶的疑似武士刀讓警方不敢大意，當場攔查登記身分資料。圖／翻攝自臉書社團「爆廢公社」

忍者 台南 台北捷運 警察

