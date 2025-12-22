聽新聞
0:00 / 0:00
竹南老翁起早運動 穿越馬路遭撞經送醫仍宣告不治
苗栗縣竹南鎮光復路段今天清晨5時多發生一起自小客車與行人碰撞的交通事故，竹南派出所接獲報案後，立即派員趕赴現場協助交通管制與疏導，傷者則由救護人員緊急送醫救治，但仍傷重宣告不治。
警方初步調查，85歲陳姓老翁今天一早在光復路與華東街口行走於行人穿越道時，遭1輛沿光復路北往南行駛的黑色轎車撞擊，該車由21歲何姓男子駕駛。陳翁當場失去生命跡象，右腳踝開放性骨折，患者因脖子空間狹隘無法給予頸圈，救護人員實施CPR，並以長背板固定後送為恭醫院，因傷勢過重，經醫院搶救後宣告不治。
何男未受傷，酒測值為零，初步排除酒駕及毒駕因素。詳細肇事原因仍待警方進一步調查釐清。
竹南警分局提醒，汽機車駕駛人行經路口及行人穿越道時，應減速慢行、提高警覺，駕駛人務必注意前方行人動態，行人亦應遵守交通號誌，共同維護道路交通安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言