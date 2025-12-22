快訊

竹南老翁起早運動 穿越馬路遭撞經送醫仍宣告不治

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導

苗栗縣竹南鎮光復路段今天清晨5時多發生一起自小客車與行人碰撞的交通事故，竹南派出所接獲報案後，立即派員趕赴現場協助交通管制與疏導，傷者則由救護人員緊急送醫救治，但仍傷重宣告不治。

警方初步調查，85歲陳姓老翁今天一早在光復路與華東街口行走於行人穿越道時，遭1輛沿光復路北往南行駛的黑色轎車撞擊，該車由21歲何姓男子駕駛。陳翁當場失去生命跡象，右腳踝開放性骨折，患者因脖子空間狹隘無法給予頸圈，救護人員實施CPR，並以長背板固定後送為恭醫院，因傷勢過重，經醫院搶救後宣告不治。

何男未受傷，酒測值為零，初步排除酒駕及毒駕因素。詳細肇事原因仍待警方進一步調查釐清。

竹南警分局提醒，汽機車駕駛人行經路口及行人穿越道時，應減速慢行、提高警覺，駕駛人務必注意前方行人動態，行人亦應遵守交通號誌，共同維護道路交通安全。

竹南鎮光復路段今天清晨5時多發生一起交通事故，警方據報到場協助交通管制與疏導，傷者則由救護人員緊急送醫救治。圖／民眾提供
竹南鎮光復路段今天清晨5時多發生一起交通事故，警方據報到場協助交通管制與疏導，傷者則由救護人員緊急送醫救治。圖／民眾提供
85歲陳姓老翁今天起早運動，在穿越光復路時遭1輛黑色轎車撞擊，經送醫仍因傷重宣告不治。圖／民眾提供
85歲陳姓老翁今天起早運動，在穿越光復路時遭1輛黑色轎車撞擊，經送醫仍因傷重宣告不治。圖／民眾提供

