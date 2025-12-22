男子開特斯拉掛假車牌 苗警交通隊攔獲再查出他還涉毒駕

快訊

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導

苗栗縣警察局交通警察隊日前執行交通稽查勤務時，在竹南鎮大營路一帶，發現1輛灰色特斯拉電動轎車車牌色澤、字型與合法牌照明顯不符，盤查時另發現車內有愷他命，駕駛林姓男子坦承有施用毒品，全案分依偽造文書、公共危險及違反毒品危害防制條例送辦。

交通隊指出，現場經確認該車懸掛偽、變造車牌，不僅違反道路交通管理處罰條例，更涉犯刑法偽造、行使特種文書罪嫌。另在警員盤查中，發現駕駛林姓男子口齒不清且顧左右而言他，並在車內查獲第三級愷他命，且坦承有施用毒品，除違反毒品危害防制條例外，更依刑法公共危險(毒駕)罪，全案訊後移送苗栗地方檢察署偵辦 。 

 

警方強調，依道路交通管理處罰條例規定，使用偽造、變造或矇領之牌照者，最高處7萬2000元罰鍰，並當場移置保管車輛及併罰非車輛所有人之駕駛人；另毒品唾液快篩呈陽性反應涉嫌毒駕者可處3至12萬元罰鍰，並當場移置保管車輛、吊扣牌照2年及駕照1至2年。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

苗警查獲該輛特斯拉電動車車牌色澤、字型與合法牌照明顯不符，另發現車內有愷他命，駕駛林男並坦承有施用毒品，全案分依偽造文書、公共危險及違反毒品危害防制條例送辦。圖／警方提供
苗警查獲該輛特斯拉電動車車牌色澤、字型與合法牌照明顯不符，另發現車內有愷他命，駕駛林男並坦承有施用毒品，全案分依偽造文書、公共危險及違反毒品危害防制條例送辦。圖／警方提供

毒品 毒駕 特斯拉 偽造文書

相關新聞

影／女謊稱「高鐵列車會爆炸」 鐵警恐嚇公眾罪送辦 南檢3萬元交保

「1219北市隨機襲擊事件」釀4死11傷慘劇，震驚全國，各地警方均強化公共運輸場站維安，嚴防模仿行為；然而彭姓女子昨天下...

北捷隨機殺人事件後…台南「忍者」又背武士刀出沒 立即被警盤查

長年出沒在台南府城街頭，被在地人封為台南十大傳奇人物第7名的「忍者」，十多年來均以忍者裝扮，騎著腳踏車出沒；昨晚他再度出...

影／高雄醉男沿路噴灑滅火器街頭冒白煙 揮舞球棒敲機車遭警制伏

22歲陳姓男子昨凌晨2時30分酒後情緒失控，在高雄鳳山區巷弄不僅持滅火器沿路噴灑，造成街頭冒白煙，並持球棒敲打路邊機車，...

竹南老翁起早運動 穿越馬路遭撞經送醫仍宣告不治

苗栗縣竹南鎮光復路段今天清晨5時多發生一起自小客車與行人碰撞的交通事故，竹南派出所接獲報案後，立即派員趕赴現場協助交通管...

頭份2歲童中指卡椅洞抽不出來 消防救護連人帶椅送醫拆剪

苗栗縣頭份市一名2歲女童，昨中午跟爸爸到社區發展協會參加活動，因右手中指塞入折疊塑膠椅座墊的透氣孔，難以抽出來，痛得嚎啕...

