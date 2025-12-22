男子開特斯拉掛假車牌 苗警交通隊攔獲再查出他還涉毒駕

苗栗縣警察局交通警察隊日前執行交通稽查勤務時，在竹南鎮大營路一帶，發現1輛灰色特斯拉電動轎車車牌色澤、字型與合法牌照明顯不符，盤查時另發現車內有愷他命，駕駛林姓男子坦承有施用毒品，全案分依偽造文書、公共危險及違反毒品危害防制條例送辦。

交通隊指出，現場經確認該車懸掛偽、變造車牌，不僅違反道路交通管理處罰條例，更涉犯刑法偽造、行使特種文書罪嫌。另在警員盤查中，發現駕駛林姓男子口齒不清且顧左右而言他，並在車內查獲第三級愷他命，且坦承有施用毒品，除違反毒品危害防制條例外，更依刑法公共危險(毒駕)罪，全案訊後移送苗栗地方檢察署偵辦 。

警方強調，依道路交通管理處罰條例規定，使用偽造、變造或矇領之牌照者，最高處7萬2000元罰鍰，並當場移置保管車輛及併罰非車輛所有人之駕駛人；另毒品唾液快篩呈陽性反應涉嫌毒駕者可處3至12萬元罰鍰，並當場移置保管車輛、吊扣牌照2年及駕照1至2年。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885