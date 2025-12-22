快訊

影／女謊稱「高鐵列車會爆炸」 鐵警恐嚇公眾罪送辦 南檢3萬元交保

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

「1219北市隨機襲擊事件」釀4死11傷慘劇，震驚全國，各地警方均強化公共運輸場站維安，嚴防模仿行為；然而彭姓女子昨天下午竟聲稱搭乘的833車次會爆炸，經鐵路警方全車檢查，所幸僅是虛驚一場，將彭女依恐嚇危害公眾安全罪移送法辦，台南地檢署命3萬元交保。

22歲彭姓女子昨天下午4時20分向高鐵台南站反映，搭乘的833車次會爆炸，經鐵路警察局高雄分局台南所瞭解，彭女在電話中指出，高鐵南下833次7車廂會爆炸，並稱是自行算出，請求警方協助；該南下班次4時25分到達終點左營站，警方荷槍實彈衝上列車。

警方檢視彭女手機內容，line內容為幾組意義不明數字，其言談前後所述不一致，明顯違反事態常理，通報台南市衛生局到場協助；鐵警左營所及偵查隊會同高鐵公司清空833車次列車，進行全車安全檢查，均未發現爆裂物，查證為虛驚一場，當場將彭女逮捕。

彭女謊報也造成搭車旅客必須換車，旅客在社群Threads上發文表示，原訂昨天下午4時55分搭乘高鐵144車次列車，未料剛從左營站上車，就看到手持槍枝的鐵警上車，隨後全車旅客就被換到對面另一列車，原訂下午4時55分發車，最後下午5時05分才發車；還有旅客表示，英文廣播中提到危險物品。

警方使用金屬探測器於全車車廂各處檢查，均未發現有爆裂物狀況，昨日深夜將彭女依刑法第151條恐嚇公眾罪嫌移送台南地檢察署偵辦；檢察官今天凌晨複訊後，認尚有詳予調查必要，命彭女具保3萬元後，責付予家屬，命彭女應於每週二向所在地警察局派出所報到。

台南地檢署指出，已依高等檢察署指示成立防範恐怖攻擊應變小組，全面強化預警、通報與即時應處，全力維護社會秩序與民眾安全；呼籲民眾面對消息來源，應理性、審慎看待，提高警覺但勿過度恐慌與臆測，避免散布或轉傳未經查證的訊息，以免觸法及引發公眾安全疑慮。

檢方表示，檢警將持續關注治安情勢發展，守護人民生命安全與社會秩序；鐵路警察局高雄分局提醒，民眾勿發布不實訊息，以免造成民眾恐慌以及肇致本身法律刑責，另旅客如有發現可疑人、事、物，可撥打110報案電話，警方將立即派員處理，共同維護旅運安全。

彭姓女子昨天下午竟聲稱搭乘的高鐵833車次會爆炸,經鐵路警方全車檢查,所幸僅是虛驚一場,檢方命彭女3萬元交保。記者袁志豪／翻攝
