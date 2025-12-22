頭份2歲童中指卡椅洞抽不出來 消防救護連人帶椅送醫拆剪

快訊

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導

苗栗縣頭份市一名2歲女童，昨中午跟爸爸到社區發展協會參加活動，因右手中指塞入折疊塑膠椅座墊的透氣孔，難以抽出來，痛得嚎啕大哭；苗栗縣消防局報案到場後，連人帶椅將女童送往醫院，最後以破壞剪拆剪，助女童的手指脫困。

消防局指出，消防人員據報抵達頭份市南田路的社區發展協會，發現一名2歲女童的右手中指，塞入折疊塑膠椅座墊的透氣孔，無法抽出，女童也因疼痛而大哭。

救護人員與家屬溝通後決定先送醫院，同步派遣勤務車攜帶破壞器材前往協助，經消防人員利用軍刀鋸，先鋸出一些空間，接著用老虎鉗破壞手指周圍的椅面，小心翼翼地把座墊一塊塊拆剪後，手指才順利抽離，幸僅手指紅腫，經治療後無大礙。

消防局提醒，若發生手指、肢體夾困情形，切勿因緊張而強行拉扯，以免造成二度傷害。正確作法應第一時間撥打119請求專業救援，由消防人員到場評估，視情況使用破壞器材脫困或立即送醫處置，確保患者安全並降低傷害風險。

2歲女童因右手中指塞入折疊塑膠椅座墊的透氣孔，難以抽出來，痛到大哭。圖／消防局提供
2歲女童因右手中指塞入折疊塑膠椅座墊的透氣孔，難以抽出來，痛到大哭。圖／消防局提供
消防人員利用軍刀鋸，小心翼翼地把座墊一塊塊拆剪後，女童手指才順利抽離。圖／消防局提供
消防人員利用軍刀鋸，小心翼翼地把座墊一塊塊拆剪後，女童手指才順利抽離。圖／消防局提供

2歲女童因右手中指塞入折疊塑膠椅座墊的透氣孔，難以抽出來，消防人員連人帶椅將女童送往醫院。圖／消防局提供
2歲女童因右手中指塞入折疊塑膠椅座墊的透氣孔，難以抽出來，消防人員連人帶椅將女童送往醫院。圖／消防局提供

