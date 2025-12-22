高雄街頭昨晚現大團煙霧！嚇壞機車族不敢前進 警：老舊轎車排煙

快訊

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

北車和中山商圈遭隨機恐攻，全台人心惶惶，高雄市左營區靠近瑞豐夜市的馬路昨晚冒出一團白色煙霧，嚇壞後方一群機車族，不知發生何事，有騎士貼文「真的很緊張，心跳超快，一直發抖，不知要不要前進」；警方指，是一輛老舊轎車排煙所致。

網路社群Threads有網友昨晚貼文，指剛瑞豐那邊停紅燈，看到前面一大團煙霧，我們整群機車不知道要不要前進，因為真的很緊張，甚至我那時候心跳超快一直發抖。

有目擊網友附和揭真相指「剛剛路過也有看到，一開始也是超緊張，後來看到是有一台車的排氣管一直大冒煙但還在開，我男友一直懷疑他是不是快火燒車了」，原PO回應，「因為那時候從遠方停紅燈，只看到一大團煙霧，然後看到前面的車停在邊邊，所以開啟腦補模式」。

轄區左營警分局指出，警方並無接獲相關報案，當時規劃警力在瑞豐夜市附近執行守望任務 ，並無發生狀況。經調閱監視器發現昨晚7時許，一輛轎車行經南屏路與裕誠路口，排放白煙所致，無大礙。

高雄市左營區靠近瑞豐夜市的南屏路昨晚有轎車排氣管冒出一團白色煙霧，嚇壞後方一群機車族。圖／讀者提供
高雄市左營區靠近瑞豐夜市的南屏路昨晚有轎車排氣管冒出一團白色煙霧，嚇壞後方一群機車族。圖／讀者提供
高雄市左營區靠近瑞豐夜市的南屏路昨晚有轎車排氣管冒出一團白色煙霧，嚇壞後方一群機車族。圖／讀者提供
高雄市左營區靠近瑞豐夜市的南屏路昨晚有轎車排氣管冒出一團白色煙霧，嚇壞後方一群機車族。圖／讀者提供
高雄市左營區靠近瑞豐夜市的南屏路昨晚有轎車排氣管冒出一團白色煙霧，嚇壞後方一群機車族。圖／讀者提供
高雄市左營區靠近瑞豐夜市的南屏路昨晚有轎車排氣管冒出一團白色煙霧，嚇壞後方一群機車族。圖／讀者提供

