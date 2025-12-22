高雄街頭昨晚現大團煙霧！嚇壞機車族不敢前進 警：老舊轎車排煙
北車和中山商圈遭隨機恐攻，全台人心惶惶，高雄市左營區靠近瑞豐夜市的馬路昨晚冒出一團白色煙霧，嚇壞後方一群機車族，不知發生何事，有騎士貼文「真的很緊張，心跳超快，一直發抖，不知要不要前進」；警方指，是一輛老舊轎車排煙所致。
網路社群Threads有網友昨晚貼文，指剛瑞豐那邊停紅燈，看到前面一大團煙霧，我們整群機車不知道要不要前進，因為真的很緊張，甚至我那時候心跳超快一直發抖。
有目擊網友附和揭真相指「剛剛路過也有看到，一開始也是超緊張，後來看到是有一台車的排氣管一直大冒煙但還在開，我男友一直懷疑他是不是快火燒車了」，原PO回應，「因為那時候從遠方停紅燈，只看到一大團煙霧，然後看到前面的車停在邊邊，所以開啟腦補模式」。
轄區左營警分局指出，警方並無接獲相關報案，當時規劃警力在瑞豐夜市附近執行守望任務 ，並無發生狀況。經調閱監視器發現昨晚7時許，一輛轎車行經南屏路與裕誠路口，排放白煙所致，無大礙。
