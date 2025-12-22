男持雙刀闖三峽加油站潑易燃液體 新北院裁定收押

新北市呂姓男子20日下午持菜刀闖入三峽某加油站，並潑灑易燃液體，遭警方合力壓制逮捕。新北地檢署昨晚依恐嚇公眾等罪聲請羈押呂男，新北地院今天裁定收押不禁見。

新北市三峽區20日下午2時許，1名呂姓男子持2把菜刀揮砍路邊車輛，並闖入三峽區某加油站揮舞刀具恐嚇現場人員，潑灑易燃液體。

三峽派出所立即出動10名警力趕抵現場，喝令呂男放下刀械，但呂男情緒激動不配合，多名員警上前壓制奪下菜刀。呂男拒捕激烈掙扎，過程中不慎劃傷自己手臂，救護人員包紮後送往板橋亞東醫院治療，並移送新北地檢署偵辦。

檢方21日深夜複訊後，認呂男涉犯刑法放火燒燬現有人所在建築物未遂、恐嚇公眾、恐嚇危害安全等罪嫌重大，並有逃亡及反覆實施之虞，向新北地方法院聲請羈押，今天上午法院裁定羈押不禁見。