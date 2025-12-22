士林夜市驚傳有人持刀閒晃！落網竟說想「討公道」

北車、北捷日前發生隨機攻擊案，士林夜市今凌晨又傳出有男子當街持大刀閒晃，引發民眾恐慌，警方獲報循線查獲29歲謝姓男子，他供稱因遭街友比中指，憤而持刀想討公道，警詢後依社會秩序維護法裁處，沒收其刀具。

目擊民眾凌晨0時許在網路上貼文，指出士林夜市有人拿大刀走來走去，還好大家有一定警覺性，她邊路邊跑邊通知一旁收攤的人，希望大家要小心；目擊者在貼文中附上影片，畫面顯示一名平頭男子手持開山刀走過，該貼文不久即吸引網友關注熱議。

警方表示，轄區士林分局文林派出所獲報後介入追查，鎖定持刀客是29歲謝男，在今凌晨0時許持刀在夜市旁文林路上遊走，經派員循線追查，凌晨1時許與社子派出所員警前往謝男住處查訪，順利查獲謝男並起獲刀具。