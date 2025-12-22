影／二派人馬廟會亂鬥 2男討債與活動人員爆衝突警及時制止
台中市梧棲區昨晚一場廟會活動，2名男子到場要向一名朋友索討5萬元債務發生口角，一群活動人員以為2男要鬧事，雙方爆發口角和肢體衝突，員警到場制止，一度被嗆聲，警方已掌握9名涉案人員，陸續通知到案釐清案情。
台中市清水警分局表示，梧棲地區昨晚發生廟會活動衝突事件，經員警迅速制止，並請求警力支援，經查為被害人28歲許姓男子及19歲陳姓男子到廟會現場，向參與廟會活動的31歲劉姓男子索討5萬元債務，其他參與活動人員見狀誤以為許、陳2男要藉故滋事，雙方爆發口角進而衍生肢體衝突。
警方目前已掌握相關涉案人員9人，已陸續通知到案說明釐清案情，將擴大追查其他涉案人身分，積極查緝到案，依法偵辦。
警方呼籲民眾面對問題應理性溝通，切勿藉故生端，警方絕不容許不法行為挑戰公權力，對於不法分子都將積極查緝到案依法究辦，以維護市民安全。
