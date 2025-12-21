新豐「隨機攻擊」事件？警火速偵破 為感情糾紛尋仇誤傷烏龍

快訊

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導

新竹縣新豐鄉海邊今天凌晨驚傳疑似有2名男子「拿鐵棒木棒隨機傷人」，警方接獲2起報案共有3人遭攻擊受傷，因疑似為隨機攻擊，引發民眾恐慌。對此，新湖警分局24小時內火速偵破，到案的33歲許姓男子供稱，竟是因友人的女友移情別戀，為幫友人出氣而動手，但事後都發現打錯人了。

對此，新湖分局強調，本案是因特定感情糾紛引發的尋仇誤傷，並非隨機暴力事件，現場亦無任何槍枝，請民眾切勿恐慌，更勿傳播不實謠言。

新湖警分局新豐分駐所於今天0時30分許接獲報案，新豐鄉紅樹林海邊及池府路先後發生民眾遭持棍傷害案件。警方獲報後，立即指示偵查隊與新豐所組成專案小組。經過濾周邊監視器與車籍資料，鎖定33歲的許姓男子涉有重嫌，於同日通知許嫌到案，查獲犯案用棍棒1只，詢後全案依傷害及恐嚇罪嫌依法偵辦。

警方表示，經查許嫌是聽信友人抱怨女友移情別戀，為替友人「出頭」報復，駕車前往池府路一帶尋仇。許嫌因認錯目標，致使現場民眾3人受傷。新湖警分局嚴正澄清以下兩點，「全案並非隨機傷人」，本案具有明確犯罪動機與特定糾紛對象，並非網傳隨機攻擊；「現場無持槍」，經查許男是持木棍攻擊，社群平台流傳「持槍恐嚇」及「多組民眾受傷」等情均非事實。

因應近期發生大眾運輸及隨機攻擊之公安事件，社會氛圍較為敏感。新湖分局除第一時間闢謠外，已要求各分駐、派出所針對轄區人潮聚集處及偏遠景點加強巡邏強度，維護居民安全。警方重申，法律不容私刑，對於任何形式的暴力行為絕對零容忍，必將速破嚴辦。也在此提醒民眾，若於網路社群接收未經證實的訊息，應先向官方管道查證，切勿隨意轉傳以免觸法。遇有不法情事請第一時間撥打110報案，警民協力共同捍衛治安。

警方查扣作案用的棍棒。圖／警方提供
警方查扣作案用的棍棒。圖／警方提供
新湖警分局24小時內火速偵破，到案的33歲許姓男子供稱，竟是因友人的女友移情別戀，為幫友人出氣而動手，但事後都發現打錯人了。圖／警方提供
新湖警分局24小時內火速偵破，到案的33歲許姓男子供稱，竟是因友人的女友移情別戀，為幫友人出氣而動手，但事後都發現打錯人了。圖／警方提供

