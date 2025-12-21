北捷案引警戒！彰化市街頭男持刀閒晃 民報警帶回管束

北捷發生連續攻擊事後，民眾在公共場所提高警覺。彰化市民族路今晚間傳出一男子手持鐮刀在街頭遊蕩，民眾嚇得報警，經了解該男子是55歲郭姓街友，在警方勸說喝斥下放下刀子，被帶回警局，依照社會秩序維護法可處3日以下拘留或3萬元以下罰鍰。

彰化警分局表示，這名郭姓街友平日都在彰化火車站或市區遊蕩，員警都知道這號人物，今郭男疑似喝醉，整個人走路都不穩，手上握著鐮刀出現街頭。

警方出動5、6名警力趕抵現場，先要求把刀放下，再把郭男帶回民族路派出所進行約制管束。郭男供稱，這把刀是在附近的菜市場撿到，郭男當時拿著鐮刀並無揮舞動作，或驚擾民眾，但因北捷連續攻擊事件，許多人看到有人手上拿刀，都馬上報警。

有網友也在社群貼文指出，剛剛經過民族路差點被人撞到，發現他手上拿著一把鐮刀和螺絲起子，嚇得馬上打110，「在這個時間點，搞得人心惶惶。」