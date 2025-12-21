快訊

北捷案引警戒！彰化市街頭男持刀閒晃 民報警帶回管束

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導

北捷發生連續攻擊事後，民眾在公共場所提高警覺。彰化市民族路今晚間傳出一男子手持鐮刀在街頭遊蕩，民眾嚇得報警，經了解該男子是55歲郭姓街友，在警方勸說喝斥下放下刀子，被帶回警局，依照社會秩序維護法可處3日以下拘留或3萬元以下罰鍰。

彰化警分局表示，這名郭姓街友平日都在彰化火車站或市區遊蕩，員警都知道這號人物，今郭男疑似喝醉，整個人走路都不穩，手上握著鐮刀出現街頭。

警方出動5、6名警力趕抵現場，先要求把刀放下，再把郭男帶回民族路派出所進行約制管束。郭男供稱，這把刀是在附近的菜市場撿到，郭男當時拿著鐮刀並無揮舞動作，或驚擾民眾，但因北捷連續攻擊事件，許多人看到有人手上拿刀，都上報警。

有網友也在社群貼文指出，剛剛經過民族路差點被人撞到，發現他手上拿著一把鐮刀和螺絲起子，嚇得馬上打110，「在這個時間點，搞得人心惶惶。」

警方指出，郭男手持鐮刀在街頭出現，已涉及社維法第63條，無正當理由攜帶具有殺傷力的器械可處3日以下拘留或3萬元以下罰鍰，將會依法處理。

彰化市晚間ㄧ名男子持刀閒晃，民眾報警被帶回警局管束。圖/翻攝彰化人大小事
彰化市晚間ㄧ名男子持刀閒晃，民眾報警被帶回警局管束。圖/翻攝彰化人大小事

當家成了戰場，照顧成了日常：伊甸基金會為家庭照顧者撐起避風港

在台灣，超過百萬名家庭照顧者，每天在廚房、臥室、醫院與客廳間穿梭。他們是家裡最重要卻常被忽視的角色。因缺乏專業訓練與資源支援，家庭照顧者容易出現身心俱疲、經濟壓力、社交孤立等狀況，而每個困境背後，都有

新豐「隨機攻擊」事件？警火速偵破 為感情糾紛尋仇誤傷烏龍

新竹縣新豐鄉海邊今天凌晨驚傳疑似有2名男子「拿鐵棒木棒隨機傷人」，警方接獲2起報案共有3人遭攻擊受傷，因疑似為隨機攻擊，...

影／現場畫面曝...女謊稱「高鐵列車會爆炸」 警持金屬探測器全車安檢

「1219北市隨機襲擊事件」釀4死11傷慘劇，震驚全國，警方增強網路巡邏與偵辦留言恐嚇網友，嚴防模仿行為；結果彭姓女子今...

女乘客高鐵列車驚喊「車上有爆裂物」 警荷槍實彈衝上車查證虛驚一場

捷運台北車站和中山商圈發生隨機殺人事件後，今天傍晚4時20分許高鐵列車進入台南站後，一名車上彭姓女乘客疑情緒不穩，告知站...

女客稱「算出」高鐵833車次會爆炸 警依恐嚇公眾罪嫌送辦

彭姓女子今午4時許從高鐵台南站下車後向站務人員反映「高鐵833車次會爆炸」，鐵路警察局獲報介入，致電詢問彭女時，彭女竟自...

