影／現場畫面曝...女謊稱「高鐵列車會爆炸」 警持金屬探測器全車安檢

聯合報／ 記者袁志豪萬于甄／台南即時報導

「1219北市隨機襲擊事件」釀4死11傷慘劇，震驚全國，警方增強網路巡邏與偵辦留言恐嚇網友，嚴防模仿行為；結果彭姓女子今天下午4時20分竟向高鐵台南站反映，搭乘的833車次會爆炸，鐵路警方不敢大意，使用金屬探測器於車廂各處檢查，但並未發現有爆裂物狀況。

鐵路警察局說明，彭姓女子今天下午4時20分向高鐵台南站反映，搭乘的833車次會爆炸，經鐵路警察局高雄分局台南所瞭解，彭女在電話中指出，高鐵南下833次7車廂會爆炸，並稱是自行算出，請求警方協助；該南下班次4時25分到達終點左營站，警方荷槍實彈衝上列車。

警方檢視彭女手機內容，line內容為幾組意義不明數字，其言談前後所述不一致，明顯違反事態常理，目前已通報台南市衛生局到場評估精神狀況；鐵警左營所及偵查隊會同高鐵公司對833車次列車進行全車安全檢查，均未發現爆裂物，查證為虛驚一場，當場將彭女逮捕。

警方使用金屬探測器於全車車廂各處檢查，均未發現有爆裂物狀況，高雄分局將報案人彭女帶回，依刑法第151條恐嚇公眾罪嫌調查，後續將依法移送台南地檢察署偵辦。

分局呼籲，民眾勿發布不實訊息，以免造成民眾恐慌以及肇致本身法律刑責，另旅客如有發現可疑人、事、物，可撥打110報案電話，警方將立即派員處理，共同維護旅運安全。

台南市衛生局表示，經查該民眾並非精神列管個案，且民眾言談中並無自傷傷人計畫及口語，後續交由警方以社維法送辦。

鐵路警方不敢大意，使用金屬探測器於車廂各處檢查，但並未發現有爆裂物狀況。記者袁志豪／翻攝
