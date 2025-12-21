女乘客高鐵列車驚喊「車上有爆裂物」 警荷槍實彈衝上車查證虛驚一場

捷運台北車站和中山商圈發生隨機殺人事件後，今天傍晚4時20分許高鐵列車進入台南站後，一名車上彭姓女乘客疑情緒不穩，告知站務人員「車上有爆裂物會爆炸」，鐵路警察獲報，荷槍實彈在列車進入左營站後衝上列車，後查證虛驚一場，將彭女帶回調查，訊後將依恐嚇公眾罪嫌送辦。

鐵路警察高雄分局指出，今天傍晚近5時接獲高鐵台南站通報，一名彭姓女旅客（年約22歲）向站務人員反映所搭乘高鐵833車次有爆裂物會爆炸等，鐵警立即指派左營所及偵查隊人員會同高鐵公司人員在列車進入左營站後，對833車次列車進行全車安全檢查，並未發現爆裂物。