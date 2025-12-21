聽新聞
0:00 / 0:00
女客稱「算出」高鐵833車次會爆炸 警依恐嚇公眾罪嫌送辦
彭姓女子今午4時許從高鐵台南站下車後向站務人員反映「高鐵833車次會爆炸」，鐵路警察局獲報介入，致電詢問彭女時，彭女竟自稱「算出」高鐵南下833次7車廂會爆炸，警民於高鐵左營站接觸後，當場通報衛生局人員到場協處，另依刑法恐嚇公眾罪嫌送辦。
警方表示，員警下午4時25分在高鐵左營站接觸彭女後，在其手機通訊軟體中發現多組意義不明的數字，又發現彭女言談前後不一，明顯違反常理，當場通報台南市衛生局到場評估彭女精神狀況，後續已使用金屬探測器於車廂各處檢查，並未發現有爆裂物。
警方呼籲，民眾勿隨便發布不實訊息，以免造成恐慌並招致法律刑責，旅客如有發現可疑人、事、物，可撥打110報案電話，警方將立即派員處理，共同維護旅運安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言