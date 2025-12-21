快訊

女客稱「算出」高鐵833車次會爆炸 警依恐嚇公眾罪嫌送辦

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

彭姓女子今午4時許從高鐵台南站下車後向站務人員反映「高鐵833車次會爆炸」，鐵路警察局獲報介入，致電詢問彭女時，彭女竟自稱「算出」高鐵南下833次7車廂會爆炸，警民於高鐵左營站接觸後，當場通報衛生局人員到場協處，另依刑法恐嚇公眾罪嫌送辦。

警方表示，員警下午4時25分在高鐵左營站接觸彭女後，在其手機通訊軟體中發現多組意義不明的數字，又發現彭女言談前後不一，明顯違反常理，當場通報台南市衛生局到場評估彭女精神狀況，後續已使用金屬探測器於車廂各處檢查，並未發現有爆裂物。

警方呼籲，民眾勿隨便發布不實訊息，以免造成恐慌並招致法律刑責，旅客如有發現可疑人、事、物，可撥打110報案電話，警方將立即派員處理，共同維護旅運安全。

1219隨機攻擊案引起恐慌，鐵路警察加強維安工作。圖／警方提供
1219隨機攻擊案引起恐慌，鐵路警察加強維安工作。圖／警方提供

高鐵 衛生局 車廂

