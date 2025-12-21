紅牌重機台11線自撞滑行30公尺駕駛喪命 現場無監視器事故原因待查

花蓮今天發生第二起大型重機車車禍，除了今早南濱路與和平路口紅牌重機車事故外，下午1時20分，25歲蕭姓男子騎大型紅牌重機車，行經壽豐鄉台11線8.3公里南下車道時，疑似車速過快自撞路樹，送醫後傷重不治，詳細車禍原因尚待警方調查。

台11線壽豐段過了大彎道後，就是筆直的道路，加上有坡度，車輛容易會加速通過。蕭姓男子下午騎車經過時，疑似車速過快自撞，且因撞擊力大，整輛機車滑出去約30公尺，蕭男當場沒有呼吸心跳。