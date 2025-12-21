紅牌重機台11線自撞滑行30公尺駕駛喪命 現場無監視器事故原因待查

快訊

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮今天發生第二起大型重機車禍，除了今早南濱路與和平路口紅牌重機車事故外，下午1時20分，25歲蕭姓男子騎大型紅牌重機車，行經壽豐鄉台11線8.3公里南下車道時，疑似車速過快自撞路樹，送醫後傷重不治，詳細車禍原因尚待警方調查。

台11線壽豐段過了大彎道後，就是筆直的道路，加上有坡度，車輛容易會加速通過。蕭姓男子下午騎車經過時，疑似車速過快自撞，且因撞擊力大，整輛機車滑出去約30公尺，蕭男當場沒有呼吸心跳。

蕭男被送往花蓮慈濟醫院急診急救，卻於下午3時許停止急救，宣告傷重不治。該事故路段無監視器，當事人行車紀錄器未安裝記憶卡，沒有行車影像；前後車輛也未看到車禍經過，後續警方將依現場跡證調查事故原因。

今天下午25歲蕭姓男子騎大型紅牌重機車，行經花蓮壽豐鄉台11線8.3公里南下車道時，疑似車速過快自撞路樹，送醫後傷重不治。圖／民眾提供
今天下午25歲蕭姓男子騎大型紅牌重機車，行經花蓮壽豐鄉台11線8.3公里南下車道時，疑似車速過快自撞路樹，送醫後傷重不治。圖／民眾提供

