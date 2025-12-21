新竹新豐海邊驚傳連續暴力事件...3人遭棍棒攻擊受傷 警追緝中

新竹新豐區海邊、池河宮附近今凌晨發生2起暴力事件。有民眾在社群指出，現場有兩名30至40歲男子，使用鐵棒、木棒攻擊民眾，造成3人受傷，今已前往新豐派出所報案。新湖分局證實有人遭攻擊受傷，已掌握犯嫌作案車輛偵辦中。

民眾在通訊軟體群組分享，今天凌晨在新竹縣新豐鄉遇到2名年約30至40歲男子疑似持槍恐嚇，還拿鐵棒、木棒隨機傷人，造成多人受傷。他同時提供嫌犯使用的車輛資訊，為改裝排氣管且車尾號8278的進口車，民眾呼籲嫌犯仍未抓獲，前往新豐海邊務必小心。

不少網友留言建議盡快報警處理，民眾則回應，據他所知，已有多組人前往新豐分駐所報案，他也被以鐵棒攻擊頭部，要不是女友提醒，恐有生命危險，截至今天下午尚未抓到犯嫌，呼籲民眾外出注意安全。

對此，新湖分局回應，新豐分駐所於今天0時30分許，獲報新豐鄉池府路及紅樹林海邊等2件傷害案，立即派員到場處理，已掌握特定車號及對象積極查緝依法究辦，同時持續加強該區域巡邏，防制不法。