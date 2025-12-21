高雄哈瑪星火警消防趕赴救火 1男攜刀情緒激動被壓制

快訊

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄鼓山區哈瑪星一帶今天下午發生火警，消防局獲報後到場，確認為49歲陳姓男子燃燒棉被等雜物釀災，陳男準備離開現場時，被發現腳踏墊有柴刀，目擊者見狀便搶刀丟走，陳男打算衝去撿拾時，隨即被趕到的警方及民眾壓制逮捕，後續帶回新濱派出所管束，將依違反社會秩序維護法移送裁罰。

據了解，陳男燒完棉被後先離開現場，警方到場正釐清案發過程時，陳男又騎車回現場，警方立即攔下陳男，因一旁有民眾看見陳男機車上有柴刀，立即上前取刀並往前扔，陳男為了撿刀往前走，被誤以為要攻擊警消，最後被現場警民合力壓制。

雖陳男未揮刀，但無辜攜帶刀具引起恐慌，且現場民眾指證他就是縱火犯嫌，警方隨即帶回派出所管束，全案將依違反公共危險罪移送高雄地檢署偵辦，並考量近期社會恐慌，建請檢方聲押。

警方在陳男身上起獲的柴刀。讀者提供
