犯嫌北車一路殺到中山...議員曝壞掉監視系統恐成關鍵 北捷回應了

北捷、中山商圈1219發生隨機攻擊事件，造成4死11傷。傳出北捷車站有多支監視器畫面失靈，才導致捷運警察無法即時掌握凶嫌張文的逃逸路線。議員也質疑，為何監視器前一天有異常卻未即時搶修，突顯流程上有極大漏洞。北捷表示，對於掌握嫌犯動線沒有影響，設置就有考量備援問題，避免影像中斷。

北捷總經理黃清信今早證實，確實有一組事發前一天硬碟磁區發生故障，而歹徒第一時間在捷運站變裝，丟煙霧彈後還進行二次變裝，並混入人群，這部分是較特殊的作案手法，未來會來研究，如何防範這樣犯罪型態。

議員簡舒培質疑，早在先前發生有男子在北捷連通道拍攝不雅照時，就有提醒北捷、捷警應全面排查死角以及監視系統完備，但這次北車站B2層區域四組NVR錄影主機，竟有一組硬碟磁區在事發前一天發生異常，卻未即時維修，顯見捷運公司明顯失職。

簡舒培表示，監視系統一組壞掉，是否影響調閱犯人線路，導致在北車作案後在捷運站內二次變裝也無法第一時間掌握，有待調查，但明明前一天就已經發現壞掉的監視器為何沒有及時搶修，何況是在人車流那麼大的台北車站，顯見北捷對於站體維安，存在相當大的漏洞，應全面排查監視器，到底還有多少組壞掉，存在安全隱憂。

北捷表示，車站建置監視器畫面時，即有考量備援，板南線北車B2層區域設有四組NVR錄影主機，目的就是避免單一設備故障造成影像紀錄中斷。

北捷表示，板南線北車B2層區域四組NVR錄影主機，其中一組硬碟磁區在事發前一天發生異常，但其他三組影像紀錄及回放功能皆正常運作，透過交叉比對追蹤兇嫌移動路徑，包含北車、捷運地下街及線形公園等，都有兇嫌完整的監視器畫面，也都有完整的擷取。