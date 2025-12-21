影／台24線8天2死車禍...17歲少年騎微型電動二輪車 撞谷川大橋橋墩亡

屏東縣台24線今天下午1時許又發生死亡車禍，高雄市17歲陳姓少年騎微型電動二輪車跟胞兄和同學們一起到霧台鄉，陳姓少年經過台24線31.5公里處谷川大橋往霧台方向，上橋後經過彎道，不明原因自撞橋墩，四肢多處受傷，現場OHCA無生命跡象，送醫仍不治。

里港警分局指出，今下午1時1分接獲報案，三地門鄉省道台24線31.5公里谷川大橋發生車禍，17歲陳姓少年騎微型電動二輪車，由三地門鄉省道24線往霧台鄉方向行駛，行經谷川大橋，在入橋後彎道駛入車道，不明原因自撞橋墩，陳姓少年帶全罩式安全帽，四肢多處受傷，現場OHCA無生命跡象，送醫不治。

據了解，17歲陳姓少年跟胞兄和同學們一起騎車上山到霧台鄉遊玩，未料卻發生憾事，詳細車禍肇事原因仍待警方調查釐清。