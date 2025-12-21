快訊

廟會駐點釀火警！花壇工廠外空地起火 泡棉燃燒濃煙竄天

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導

彰化縣花壇鄉花壇彰員路二段一處工廠戶外空地，今天下午近2點發生火警。由於現場風勢強勁，濃煙迅速竄起，遠處即可見黑煙，嚇壞居民。彰化縣消防局獲報後，立即派員前往灌救，所幸火勢迅速控制，未造成人員傷亡。

彰化縣消防局指出，接獲通報後，出動8輛消防車、1輛救護車，警消16人及義消7人趕赴現場，尚未抵達時即看見外圍已有大量黑煙冒出。經確認，起火點為工廠周邊堆放的工業廢料及泡棉等易燃物，消防人員立刻佈署水線搶救，順利將火勢控制，未延燒至鄰近建物。不過，由於泡棉燃燒產生大量濃煙，實際起火原因仍有待進一步調查釐清。

初步了解，火警疑與廟會活動有關，廟方人員表示，中午曾在該處空地設置駐點並舉辦餐會，活動期間有燒金紙及燃放鞭炮，疑似未完全熄滅，引燃周遭泡棉或海綿等物品。當時餐會結束後人員已離開，直到事後發現起火，雖試圖以水管滅火，但因風勢助長，火勢迅速擴大，令人措手不及。

彰化縣花壇鄉花壇彰員路二段一處工廠戶外空地，今天下午近2點發生火警。記者林敬家／攝影
彰化縣花壇鄉花壇彰員路二段一處工廠戶外空地，今天下午近2點發生火警。記者林敬家／攝影
彰化縣花壇鄉花壇彰員路二段一處工廠戶外空地，今天發生火警，疑似因未熄的鞭炮引燃易燃物。圖／讀者提供
彰化縣花壇鄉花壇彰員路二段一處工廠戶外空地，今天發生火警，疑似因未熄的鞭炮引燃易燃物。圖／讀者提供

