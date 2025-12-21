快訊

影／男騎士竟用煙蒂廢水混啤酒放針筒隨機潑灑 落網稱工作壓力

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣25歲蔡姓女子19日上午在停紅綠燈時突聞到一股惡臭，回家後調機車行記錄器才發現，她遭男子連兩次噴灑不明液體，當場嚇哭，趕緊到派出所報案，警方獲報後，今將涉案吳姓男子帶回，吳男竟用煙蒂廢水混啤酒放入針筒隨機潑灑，警詢後將吳男依違反社會秩序維護法究辦。

蔡女在社群Thread發文，19日早上近8時，她騎摩托車在潮州鎮戎祥路與民治路口停紅綠燈時，當下突然聞到極度惡臭味道，因為是冬天，衣服外套很厚，未察覺到被噴不明液體。下班後，她調出摩托車的行車紀錄器，確認身上髒汙後，一看到影片時當場嚇哭，她被連噴兩次，頓時雙手發抖、心悸、恐慌與害怕。

蔡女在家人陪同下到附近派出所報案，蔡女發文說，這件事情發生後，她莫名心悸，時不時就害怕，騎車在路上開始疑神疑鬼，事發後晚上無法入眠，加上北捷事件發生後，她的恐懼感更加劇。

屏東警分局獲報後調閱周邊監視器調查，經比對分析周邊影像鎖定涉案對象，立刻將45歲吳男查緝到案，吳男稱，潑灑液體是一般廢水，他用煙蒂廢水混啤酒放在針筒內隨機潑灑，稱是工作壓力。

警方調查，該潑灑液體是廢水雖無傷害性，但該行為已造成民眾的不安與恐慌，警方也非常嚴厲的告誡吳男，將吳男依違反社會秩序維護法究辦。

警方強調，對任何影響公共秩序或危害他人安全行為，警方均依法嚴正處理，並呼籲民眾，如遇可疑狀況，務必立即撥打110通報，警方迅速到場處理，維護社會治安與公共安全。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

警方將吳男（中）帶回派出所偵辦。圖／讀者提供
警方將吳男（中）帶回派出所偵辦。圖／讀者提供
吳男竟用煙蒂廢水混啤酒隨機朝人亂噴。圖／取自社會事新聞影音
吳男竟用煙蒂廢水混啤酒隨機朝人亂噴。圖／取自社會事新聞影音

