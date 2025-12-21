快訊

北捷連續攻擊奪3命 中捷「長髮哥」悲痛發聲：忍著沒哭出來

疑闖紅燈釀禍！ 花蓮南濱路重機撞左轉轎車 騎士傷重不治

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮市南濱路、和平路口今天上午9時46分左右發生車禍，29歲徐姓男子騎大型重機車疑似闖紅燈，直行撞上左轉轎車，頭部遭到重創，警消接獲報案後，緊急送往花蓮慈濟醫院急救，仍傷重宣告不治；轎車林姓駕駛未受傷，不過副駕駛座王姓女子頭部輕微受傷送醫，詳細肇事原因待警方釐清。

警方初步調查，徐姓男子今天上午由花蓮市南濱路直行南下，行經花蓮市南濱和平路口（太平洋公園前）時，疑似闖紅燈加上大型重機車的車速過快，不慎與對向、左轉至和平路轎車發生車禍，當時已亮起左轉燈號。

徐男與重機車倒地後，頭部遭到重創，地上遺留大片血跡，當場失去呼吸心跳，警消接獲民眾報案後，立即趕往現場搶救，除了給予止血包紮外，並實施CPR急救，隨即送往花蓮慈濟院急救，10時39分經醫院搶救無效宣告不治。

駕駛轎車的51歲林姓男子沒有受傷，副駕駛座為林妻、51歲王姓女子表示自己頭部撞到疼痛，救護人員送往門諾醫院治療後無生命危險。警方初步調查，雙方都持有合格的駕照，駕駛轎車的林男經實施酒測後，並沒有酒後駕車，騎乘大型重機車的徐男則由慈濟醫院抽血酒測。

據了解，徐男家住吉安鄉，今天早上去花蓮市吃早餐，沒想到回家路上發生車禍。花蓮警方接獲報案後，前往現場疏導交通外並繪圖及拍照，先將肇事的車輛移置和平路安全區域，同時也調閱南濱和平路口的監視器，以及轎車的行車紀錄器比對，以釐清車禍發生的原因。

花蓮市南濱路、和平路口今天發生車禍，徐姓男子騎大型重機車疑似闖紅燈，直行撞上左轉轎車，頭部遭到重創，傷重不治。圖／民眾提供
