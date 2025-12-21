屏東女騎士遭潑廢水 男嫌稱壓力大隨機犯案

屏東女騎士騎車行經潮州鎮遭潑不明液體，並在網路貼文提及「看完北捷事件後恐懼感更加劇」。警方逮捕涉案男子，經查液體為一般廢水，男子稱因工作壓力大而隨機潑灑。

遭潑灑廢水的蔡姓女子，昨天在社群平台Threads發文提及，19日上午7時許，騎乘機車在潮州鎮戎祥路與民治路口停等紅燈，當下突然聞到極度惡臭味道；因為冬天衣服外套很厚，完全沒有察覺到被噴灑不明液體。下班後，決定調行車紀錄器，想確認身上髒污到底怎麼來的，才發現被噴灑不明液體。

蔡女表示，當下雙手發抖、心悸、恐慌、害怕，嚇得眼淚馬上就掉下來；在家人陪同下，就近向派出所報案，看完台北捷運事件後恐懼感更加劇。

屏東警方表示，19日下午1時許，蔡姓女子前往屏東警分局萬丹分駐所報案；經調閱監視器畫面並鎖定特定對象，今天逮到涉案的45歲吳姓男子，全案依社會秩序維護法偵辦。

警方指出，液體為一般廢水，非屬有害或危險物質，未對民眾身體造成傷害；吳男稱因為工作壓力而隨機潑灑。