台61苗栗苑裡高架橋下路口機車、轎車相撞 22歲騎士送醫不治

22歲李姓男子昨晚騎機車在台61線苗栗縣苑裡鎮高架橋下路口，與轉彎轎車相撞，李男送醫不治，警方排除酒駕肇禍，事故原因進一步調查釐清中。

通霄警察分局苑裡分駐所昨天晚上10點36分許接獲報案，苑裡鎮台61線高架橋下出水路路口，發生機車、轎車事故，現場碎門散落，苑裡消防分隊救護車趕到，李男意識模糊，手腳有多處挫傷送苑裡李綜合醫院急救，李男仍因傷重不治。

警方初步調查，李男騎機車自南往北方直行在台61線高架橋下出水路路口，與對向車道徐姓男子（23歲）駕駛轎車左轉往西，路口是閃光號誌，兩車發生碰撞，撞擊力相當猛烈，機車頭嚴重毀壞，碎片散落路面，李男被壓在機車底下，徐男酒測值零，詳細肇事原因尚待進一步釐清。