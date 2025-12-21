快訊

影／桃園八德機車、小貨車無號誌巷口互不讓 撞擊畫面曝光

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園市八德區中山路248巷與龍南路429巷口，日前午後發生機車和小貨車在無號誌巷口撞擊的交通事故，機車左側挨撞後，人車失控彈飛，年輕騎士翻滾數圈摔落路旁溝渠內，所幸僅身體擦挫傷性命無礙，貨車駕駛與騎士酒測值均為0，至於肇事責任待釐清。

八德警分局交通分隊長陳建名說明，這起事故發生在本月10日下午1時1分，33歲李姓男子駕駛小貨車行經八德區中山路248巷欲往八德大廟方向直行。

詎料，在行經龍南路429巷的無號誌巷口時，遇上從右側巷內直接左轉中山路的20歲朱姓機車騎士，雙方在路口中央發生猛烈碰撞，朱姓騎士當場人車倒地，造成身體多處擦傷。

交通分隊據報立刻趕抵現場處理，並對李姓駕駛及朱姓騎士進行酒精濃度測試，結果雙雙顯示酒測值為0，受傷的騎士送醫後無大礙，至於詳細的肇事責任歸屬與碰撞原因，仍有待警方進一步釐清調查。

警方呼籲，用路人行經像這類沒有交通號誌的路口時，務必遵守路面標誌與標線指引，直行車與轉彎車皆應減速慢行並互相禮讓，確保彼此的行車安全，避免類似憾事再次發生。

桃園市八德區中山路248巷與龍南路429巷口本月10日午後，發生小貨車與機車的交通事故，由於當地並無號誌，肇事責任待調查。圖／八德警分局提供
桃園市八德區中山路248巷與龍南路429巷口本月10日午後，發生小貨車與機車的交通事故，由於當地並無號誌，肇事責任待調查。圖／八德警分局提供
桃園市八德區中山路248巷與龍南路429巷的無號誌巷口本月10日午後發生車禍，巷口地面明顯有個「停」字，不過肇事責任待調查。圖／八德警分局提供
桃園市八德區中山路248巷與龍南路429巷的無號誌巷口本月10日午後發生車禍，巷口地面明顯有個「停」字，不過肇事責任待調查。圖／八德警分局提供
桃園市八德區中山路248巷與龍南路429巷口本月10日午後，發生小貨車與機車的交通事故，由於當地並無號誌，肇事責任待調查。圖／八德警分局提供
桃園市八德區中山路248巷與龍南路429巷口本月10日午後，發生小貨車與機車的交通事故，由於當地並無號誌，肇事責任待調查。圖／八德警分局提供
桃園市八德區中山路248巷與龍南路429巷口本月10日午後，發生小貨車與機車的交通事故，由於當地並無號誌，肇事責任待調查。圖／八德警分局提供
桃園市八德區中山路248巷與龍南路429巷口本月10日午後，發生小貨車與機車的交通事故，由於當地並無號誌，肇事責任待調查。圖／八德警分局提供
桃園市八德區中山路248巷與龍南路429巷口本月10日午後，發生小貨車與機車的交通事故，由於當地並無號誌，肇事責任待調查。圖／八德警分局提供
桃園市八德區中山路248巷與龍南路429巷口本月10日午後，發生小貨車與機車的交通事故，由於當地並無號誌，肇事責任待調查。圖／八德警分局提供

