影／桃園八德機車、小貨車無號誌巷口互不讓 撞擊畫面曝光

桃園市八德區中山路248巷與龍南路429巷口，日前午後發生機車和小貨車在無號誌巷口撞擊的交通事故，機車左側挨撞後，人車失控彈飛，年輕騎士翻滾數圈摔落路旁溝渠內，所幸僅身體擦挫傷性命無礙，貨車駕駛與騎士酒測值均為0，至於肇事責任待釐清。

八德警分局交通分隊長陳建名說明，這起事故發生在本月10日下午1時1分，33歲李姓男子駕駛小貨車行經八德區中山路248巷欲往八德大廟方向直行。

詎料，在行經龍南路429巷的無號誌巷口時，遇上從右側巷內直接左轉中山路的20歲朱姓機車騎士，雙方在路口中央發生猛烈碰撞，朱姓騎士當場人車倒地，造成身體多處擦傷。

交通分隊據報立刻趕抵現場處理，並對李姓駕駛及朱姓騎士進行酒精濃度測試，結果雙雙顯示酒測值為0，受傷的騎士送醫後無大礙，至於詳細的肇事責任歸屬與碰撞原因，仍有待警方進一步釐清調查。