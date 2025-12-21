疑變換車道不慎碰撞鄰車翻覆 四腳朝天滑行再撞行經小貨車

26歲林男昨天（20日）下午5時開車行經新北市中和區景平路，欲變換車道時疑未注意安全距離，與同向54歲劉男駕駛的轎車發生碰撞因而翻覆，車輛滑行後撞上一旁的行經的貨車，所幸無人受傷。3人酒測值均為0，車禍原因及肇責歸屬仍待調查。

中和警方昨天下午5時許接獲報案，中和區景平路發生車禍翻車事故。警方趕抵現場經查，肇事的26歲林男駕駛白色轎車下台64線後，沿景平路中線車道往新店方向直行時，疑變換車道時未注意，與同向54歲劉男駕駛的轎車發生擦撞後翻車，林男翻車後又碰撞前方外側24歲林男駕駛的小貨車。