婦人生前發願捐救護車驟逝 子女接力完成傳佳話

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導

台南市白河區70多歲婦人林蕭秀碧，個性節儉，生前希望能捐贈一輛救護車造福鄉里，不料今年5月驟逝 ，子女接手完成遺願，今舉辦交車儀式，要將這輛造價420萬元救護車造福鄉里，讓林愛心延續下去。

林蕭秀碧生前時常天還未亮，就外出撿拾回收物資，省吃儉用一點一滴存錢，希望能捐贈一輛救護車造福鄉里；不料5月初外出突身體不適亡故，子女強忍悲痛辦理喪事，惦記要完成母親生前遺願。

林蕭秀碧的女兒林春娥、兒子林眀憲、林明泰等親友決定接續完成母親未竟心願，補足資金，以母親林蕭秀碧名義捐贈一輛全新救護車予南市政府消防局。

歷經半年來奔走，承載林蕭秀碧畢生宏願及子女們滿滿孝心的救護車終於完成，在林蕭秀碧的親友、白河區長董麗華、南市議員王宣貿、白河外角里里長盛偉崇、南市政府消防局第一大隊大隊長邱國禎見證之下，今上午於白河消防分隊舉行隆重交車儀式。

該輛全新救護車造價420萬元，配置骨內血管穿刺系統、末端二氧化碳監測儀等全新救護裝備，能有效提升消防人員執行緊急救護效率，提高地方救護量能。

台南白河消防分隊今辦理救護車捐贈交車儀式，背後更有感人愛心故事。記者謝進盛／翻攝
台南白河消防分隊今辦理救護車捐贈交車儀式，背後更有感人愛心故事。記者謝進盛／翻攝

救護車 白河 母親

