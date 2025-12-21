高雄男凌晨駕車疑恍神撞斷電線桿 轎車烏龜翻保險桿和車牌噴飛

黃姓男子今天凌晨1時30分駕車行經高市大寮區華中路與莒光三街時，疑恍神，自撞電線桿後轎車當場烏龜翻，因巨大撞擊力，轎車保險桿和車號脫落噴飛，所幸黃僅身體擦挫傷，自行脫困，無酒駕行為，經送醫無大礙。

林園警分局指出，黃姓男子（37歲）今天凌晨1時30分駕駛Toyota cross轎車沿華中路北往南行駛，至莒光三街口時，突然猛撞電線桿後，轎車當場烏龜翻。

當下巨大撞擊力，造成電線桿斷裂，轎車保險桿連同車牌脫落噴飛在地，所幸黃男僅身體擦挫傷，自行從駕駛座爬出。