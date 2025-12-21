快訊

律師浮濫／沒案源靠攏詐團 流浪律師背後陷制度性失業

避免食物變質或引發火災危險 8種物品最好不要放在瓦斯爐附近

為何有人挺身衝向凶嫌？CNN揭英雄行為的3心理判斷 10%人易被觸發

移民署宜蘭收容所1替代役男遭3役男毆打 家屬不滿所方未妥善處理

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

移民署宜蘭收容所傳出1名黃姓替代役男遭到3名役男毆打成傷，家屬不滿在事發前已有跡象，曾經反映但所方並未處理，才會釀成受傷事件。宜蘭收容所表示，已經啟動調查是否有行政管理疏失，事發後也會同警方偵辦，涉案役男坦承打人，所方已依規定懲處，受害役男也轉調其他單位。

宜蘭收容所黃姓役男遭毆打霸凌發生在11月26日，黃男被打傷後隔天返回新北市的醫院就醫驗傷，傷勢雖無大礙，但造成身心受創，家屬不滿事前已經有向宜蘭收容所反映黃姓役男遭霸凌，但收容所沒有積極處理，才會導致暴力事件 ，目前家屬除了要求宜蘭收容所給他們一個合理交代，並且控告動手打人的役男。

移民署宜蘭收容所表示，所內日前曾發生1名役男遭到3名役男毆打事件，目前配合警方全力偵辦，絕不容忍任何形式欺凌或暴力行為，其實所方獲報後啟動行政調查，全案若涉及所內的管理疏失，一併追究相關人員行政責任，絕不寬貸。

移民署宜蘭收容所發生役男被打，家屬不滿所方未妥善處理。圖／聯合報系資料照片
移民署宜蘭收容所發生役男被打，家屬不滿所方未妥善處理。圖／聯合報系資料照片

替代役男 宜蘭 移民署

延伸閱讀

觀光變打工！金門2工地揪出13陸客 泥作日薪500人民幣

影／賣淫集團成家族事業旗下15妓 子女至泰選妃安排入台住家裡

網傳「遠距關懷專員」招募 移民署急澄清：非官方訊息勿受騙

影／泰籍女學生賣淫...人蛇集團主嫌納為女友 大賺同鄉皮肉錢

相關新聞

疑金紙餘火灰燼釀禍！高雄宮廟深夜陷火海 33消防員破門救援

高雄大寮區某8樓大樓昨深夜近11時發生火警，消防員出動15車33人前往救援；抵達發現是1至3樓住宅式宮廟騎樓供拜拜用的香...

隨機攻擊案後...台北馬警察增1倍 蔣萬安緊盯維安3點裁示

北捷、中山商圈1219無差別攻擊事件後，台北市首場數萬人規格的大型活動「台北馬」路跑，今天清晨在台北登場。市長蔣萬安一早...

高雄男凌晨駕車疑恍神撞斷電線桿 轎車烏龜翻保險桿和車牌噴飛

黃姓男子今天凌晨1時30分駕車行經高市大寮區華中路與莒光三街時，疑恍神，自撞電線桿後轎車當場烏龜翻，因巨大撞擊力，轎車保...

市民酒醉在捷運上走動喧嘩 捷警持盾衝上車嚇壞乘客

台北市上周五傍晚發生駭人聽聞的隨機砍人事件，造成4人死亡多人受傷，引起民眾恐慌。而北捷昨晚再接獲乘客通報，捷運內有民眾來...

長兄失蹤逾70年 辦理繼承才知

戴姓兄弟為辦理父親任職陽明交通大學期間所遺留的一次性退休金，意外發現有一名從未謀面的兄長。兩兄弟主張該兄長失蹤逾七十年，...

廣角鏡／新店深夜火警 焚毀5鐵皮廠房

新北市新店區安康路一段一間木材工廠前夜失火，鐵皮廠房內冒出大量火煙，消防局調派七十五車、一百八十四人救援，耗費三小時，昨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。