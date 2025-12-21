移民署宜蘭收容所1替代役男遭3役男毆打 家屬不滿所方未妥善處理

移民署宜蘭收容所傳出1名黃姓替代役男遭到3名役男毆打成傷，家屬不滿在事發前已有跡象，曾經反映但所方並未處理，才會釀成受傷事件。宜蘭收容所表示，已經啟動調查是否有行政管理疏失，事發後也會同警方偵辦，涉案役男坦承打人，所方已依規定懲處，受害役男也轉調其他單位。

宜蘭收容所黃姓役男遭毆打霸凌發生在11月26日，黃男被打傷後隔天返回新北市的醫院就醫驗傷，傷勢雖無大礙，但造成身心受創，家屬不滿事前已經有向宜蘭收容所反映黃姓役男遭霸凌，但收容所沒有積極處理，才會導致暴力事件 ，目前家屬除了要求宜蘭收容所給他們一個合理交代，並且控告動手打人的役男。