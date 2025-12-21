民眾撿到手機送到派出所 員警看LINE通知訊息找到失主

民眾在台中市路邊撿到手機送到派出所，員警看到手機LINE正出現通知訊息，點入查看發現應是家人使用的群組，員警在群組中通知成員，立刻找到失主，失主領回手機感動表示，手機內存有大量珍貴的生活照片、工作資料和家人朋友的回憶，若遺失恐難以彌補，他感謝拾獲民眾的善心和警方通知。

本月18日下午，一名熱心民眾經台中市大雅區中清路五段與月祥路口時，發現路旁一支IPHONE 15手機，擔心手機遭他人撿走或遺失重要資料，立即將手機送至台中市大雅警分局六寶派出所報案。警方受理後，考量該手機尚可正常使用，且未設置立即顯示失主聯絡方式，員警嘗試從手機內部尋找可辨識身分的線索。

員警發現手機內仍有即時通訊軟體LINE的通知訊息，點入查看，從群組名稱及對話內容研判應為失主家人使用群組。員警透過訊息主動聯繫群組內成員，說明手機已由警方保管，請家人代為轉知失主到派出所領取。