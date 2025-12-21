疑金紙餘火灰燼釀禍！高雄宮廟深夜陷火海 33消防員破門救援

快訊

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄大寮區某8樓大樓昨深夜近11時發生火警，消防員出動15車33人前往救援；抵達發現是1至3樓住宅式宮廟騎樓供拜拜用的香燭金紙起火燃燒，火煙竄出，樓上住戶急逃生，消防員破壞鐵捲門射水灌救，火勢約半小時撲滅，幸無人受傷。

高市消防局昨深夜10時58分許接獲報案，指位於高市大寮區大寮路的8樓建物發生火警，消防局出動15車33人前往救援，抵達現場發現1至3樓建築獨立使用的宮廟式住宅的騎樓燃燒金紙等雜物起火，火煙冒出，隨即佈水線搶救。

當時樓上住戶聞火警，紛紛逃下樓，由於宮廟內部燃燒，消防員以破壞器材破壞鐵捲門滅火，火勢順利於11時17分撲滅，幸無人員受傷受困。

據了解，起火點疑未於騎樓供拜拜用的金紙金爐起火，詳細起火原因由火調科調查。

高市大寮區住宅式宮廟騎樓供拜拜用的香燭金紙昨深夜起火燃燒，消防員破壞鐵捲門射水灌救，火勢約半小時撲滅，幸無人受傷。圖／讀者提供
高市大寮區住宅式宮廟騎樓供拜拜用的香燭金紙昨深夜起火燃燒，消防員破壞鐵捲門射水灌救，火勢約半小時撲滅，幸無人受傷。圖／讀者提供

消防員 騎樓 金紙

