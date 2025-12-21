快訊

隨機攻擊案後...台北馬警察增1倍 蔣萬安緊盯維安3點裁示

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導

北捷、中山商圈1219無差別攻擊事件後，台北市首場數萬人規格的大型活動「台北馬」路跑，今天清晨在台北登場。市長蔣萬安一早也到台北田徑場視察相關維安，尤其接下來台北市還有更大型的跨年活動，蔣萬安也做出三點裁示，要求局處絕對不能掉以輕心、絕不鬆懈。

蔣萬安今天上午到台北馬的頒獎場地台北田徑場維安視察，蔣說，今天是台北馬的正式賽事，也是1219發生不幸重大無差別攻擊事件後的第一場大型活動，蔣指示同仁絕對不能掉以輕心、絕不鬆懈、全神貫注，尤其馬拉松賽事全程5個多小時，從開跑到最後結束、頒獎，過程中，不希望有任何狀況發生，但如果有狀況，同仁要即刻危機處理、緊急應變。

另外，蔣萬安也指示警察局提高警力維安，今天特別增加341名警力、總共有693名警力維安，包括刑大、保大、特勤中隊、北市十一個警分局分工相關勤務，相較過去警力增加一倍。

蔣說，北市府也要求警察局提升員警配備，要求裝備齊全，包括配槍等，並且在22路口加派警力維安，警車也加強巡邏頻率。

蔣萬安提到，這次過程，也是1219事件後北市府會訂定一個標準，尤其接下來台北市大型活動都要用這樣的標準，包括跨年活動等，當然不希望有任何違法行為，但同仁不能排除，都要去思考，如果過程中有人恐嚇、留言某處有爆裂物，該怎麼應變、通報，要思考如何應變，並將經驗各局處討論、交換意見。

市長蔣萬安一早也到台北田徑場視察相關維安，尤其接下來台北市還有更大型的跨年活動，蔣萬安也做出三點裁示，要求局處絕對不能掉以輕心、絕不鬆懈。圖／北市府提供
