市民酒醉在捷運上走動喧嘩 捷警持盾衝上車嚇壞乘客

台北市上周五傍晚發生駭人聽聞的隨機砍人事件，造成4人死亡多人受傷，引起民眾恐慌。而北捷昨晚再接獲乘客通報，捷運內有民眾來回走動、大聲喧嘩行徑怪異，立即派員警手持盾牌上車查看，發現是酒醉旅客因講話大聲遭同行友人勸阻，後續也搭乘列車離站，未影響營運。

昨日晚間有網友在社群媒體指出，在古亭站發現有大批警力手持盾牌衝上列車，疑似捷運上有乘客鬧事引起恐慌，北捷證實，，古亭站往迴龍方向列車，旅客按壓車廂對講機，反映車廂內兩名男子在車廂來回走動，行控中心接獲後立刻通知110、119及捷警，站長、保全和駐站捷警上車將旅客帶下車。

北捷表示，經確認是酒醉旅客因講話大聲遭同行友人協助勸阻，後續旅客搭乘列車離站，未影響營運，提醒若在捷運系統內見其他旅客任何異常行為，請保持冷靜勿驚慌，留意自身安全，撥打110、119或通知車站人員、行車專員或行控中心，或是利用台北捷運AI智慧客服通報，獲報後將盡速派員前往處理。

