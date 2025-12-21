快訊

iPad充電Lightning接頭衰斷在裡面！靠熱熔膠輕鬆取出免送修、網曝另1物更安全

今冬至 氣象署：北半球夜晚最長白天最短的一天

香港公司油船加勒比海遭美扣押！載200萬桶油 曾自委內瑞拉運油至中國

聽新聞
0:00 / 0:00

市民酒醉在捷運上走動喧嘩 捷警持盾衝上車嚇壞乘客

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導

台北市上周五傍晚發生駭人聽聞的隨機砍人事件，造成4人死亡多人受傷，引起民眾恐慌。而北捷昨晚再接獲乘客通報，捷運內有民眾來回走動、大聲喧嘩行徑怪異，立即派員警手持盾牌上車查看，發現是酒醉旅客因講話大聲遭同行友人勸阻，後續也搭乘列車離站，未影響營運。

昨日晚間有網友在社群媒體指出，在古亭站發現有大批警力手持盾牌衝上列車，疑似捷運上有乘客鬧事引起恐慌，北捷證實，，古亭站往迴龍方向列車，旅客按壓車廂對講機，反映車廂內兩名男子在車廂來回走動，行控中心接獲後立刻通知110、119及捷警，站長、保全和駐站捷警上車將旅客帶下車。

北捷表示，經確認是酒醉旅客因講話大聲遭同行友人協助勸阻，後續旅客搭乘列車離站，未影響營運，提醒若在捷運系統內見其他旅客任何異常行為，請保持冷靜勿驚慌，留意自身安全，撥打110、119或通知車站人員、行車專員或行控中心，或是利用台北捷運AI智慧客服通報，獲報後將盡速派員前往處理。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

北捷隨機攻擊事件後，警方加強巡邏警力提高見警率。記者蘇健忠／攝影
北捷隨機攻擊事件後，警方加強巡邏警力提高見警率。記者蘇健忠／攝影

台北捷運

延伸閱讀

北捷恐攻張文斷聯父母2年！楊繡惠動怒轟「問題很大」：雙親必知情

北捷攻擊案後...首場數萬人活動台北馬登場 維安規格升級

北車隨機攻擊案…星巴克降鐵捲門護客人？北捷還原真相

北捷隨機殺人4死11傷…網嗆下一地點在台中 玖壹壹春風不忍發聲了

相關新聞

北車隨機攻擊案引恐慌…高雄舊城圓環冒白色煙霧 警方：非煙霧彈

北車、中山商圈恐攻事件，通緝犯張文丟煙霧彈和汽油彈，隨機砍人奪3條人命，引發全國震驚；左營舊城圓環今晚飄散白色煙霧，民眾...

市民酒醉在捷運上走動喧嘩 捷警持盾衝上車嚇壞乘客

台北市上周五傍晚發生駭人聽聞的隨機砍人事件，造成4人死亡多人受傷，引起民眾恐慌。而北捷昨晚再接獲乘客通報，捷運內有民眾來...

長兄失蹤逾70年 辦理繼承才知

戴姓兄弟為辦理父親任職陽明交通大學期間所遺留的一次性退休金，意外發現有一名從未謀面的兄長。兩兄弟主張該兄長失蹤逾七十年，...

廣角鏡／新店深夜火警 焚毀5鐵皮廠房

新北市新店區安康路一段一間木材工廠前夜失火，鐵皮廠房內冒出大量火煙，消防局調派七十五車、一百八十四人救援，耗費三小時，昨...

更換瓦斯管釀禍？北市士林小吃店驚傳氣爆 4人燒燙傷急送醫

台北市士林區華齡街1處小吃店今傍晚5時許發生氣爆事故，現場共4人燒燙傷送醫，警消出動2輛消防車、3輛救護車及12名消防員...

彰化駕駛追撞路邊兩車「烏龜翻」 前方自行車騎士躲過一劫

彰化縣吳姓男子今下午駕車行經員鹿路一段，接近東溪國小的時候追撞停放車邊的兩輛車，其中一輛向右前方撞上電線桿，他「烏龜翻」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。