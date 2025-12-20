長兄失蹤逾70年 辦理繼承才知

戴姓兄弟為辦理父親任職陽明交通大學期間所遺留的一次性退休金，意外發現有一名從未謀面的兄長。兩兄弟主張該兄長失蹤逾七十年，生死未明，向法院聲請宣告死亡。新竹地院推估失蹤人死亡時間為一九六一年，宣告戴姓男子死亡。

聲請的戴家老三說，失蹤人是老大，老二已經過世，他還有兩名弟弟，但從小到大是四個兄弟一起長大。老三說，近年在辦理父親過世後的一次性退休金繼承事宜，發現戶籍手抄資料中，仍記載一名早年失聯的兄長。經查，該名兄長於一九五四年三月廿七日遷出戶籍後行方不明，迄今已超過七十年，家屬多年來均未與他有任何聯繫，也無他結婚、生子或生活行蹤紀錄。

老三說，從未曾見過這名兄長，也沒聽過父母提及相關生活狀況，直到近年為處理父親退休金繼承程序，才被要求補齊所有子女資料，進而發現戶籍中仍留有失蹤兄長的記載，因此向法院聲請宣告死亡。

竹院調查聲請人提出的戶籍謄本、光復後除戶戶籍資料等文件，並依職權向戶政、警政、移民、健保、勞保、稅務、金融機構及外交部等單位查詢，未發現失蹤人一九五四年後有入出境、就醫、投保、納稅、金融往來或使用殯葬設施等紀錄，顯示生死狀態長期不明。

竹院指出，依民法規定，失蹤人失聯滿七年，利害關係人得聲請宣告死亡；本案中，失蹤人於一九五四年失蹤，法院並已依法進行公示催告，公告期滿六個月內，未有人陳報他仍生存或知悉生死狀況，符合宣告死亡要件。

合議庭認為，失蹤人當年失蹤時年僅四歲，至一九六一年三月廿七日止，失蹤已滿七年，依法推定當天中午十二點為他死亡之時，宣告死亡，併通知四男、五男知悉。