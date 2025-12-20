聽新聞
0:00 / 0:00

長兄失蹤逾70年 辦理繼承才知

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹報導

戴姓兄弟為辦理父親任職陽明交通大學期間所遺留的一次性退休金，意外發現有一名從未謀面的兄長。兩兄弟主張該兄長失蹤逾七十年，生死未明，向法院聲請宣告死亡。新竹地院推估失蹤人死亡時間為一九六一年，宣告戴姓男子死亡。

聲請的戴家老三說，失蹤人是老大，老二已經過世，他還有兩名弟弟，但從小到大是四個兄弟一起長大。老三說，近年在辦理父親過世後的一次性退休金繼承事宜，發現戶籍手抄資料中，仍記載一名早年失聯的兄長。經查，該名兄長於一九五四年三月廿七日遷出戶籍後行方不明，迄今已超過七十年，家屬多年來均未與他有任何聯繫，也無他結婚、生子或生活行蹤紀錄。

老三說，從未曾見過這名兄長，也沒聽過父母提及相關生活狀況，直到近年為處理父親退休金繼承程序，才被要求補齊所有子女資料，進而發現戶籍中仍留有失蹤兄長的記載，因此向法院聲請宣告死亡。

竹院調查聲請人提出的戶籍謄本、光復後除戶戶籍資料等文件，並依職權向戶政、警政、移民、健保、勞保、稅務、金融機構及外交部等單位查詢，未發現失蹤人一九五四年後有入出境、就醫、投保、納稅、金融往來或使用殯葬設施等紀錄，顯示生死狀態長期不明。

竹院指出，依民法規定，失蹤人失聯滿七年，利害關係人得聲請宣告死亡；本案中，失蹤人於一九五四年失蹤，法院並已依法進行公示催告，公告期滿六個月內，未有人陳報他仍生存或知悉生死狀況，符合宣告死亡要件。

合議庭認為，失蹤人當年失蹤時年僅四歲，至一九六一年三月廿七日止，失蹤已滿七年，依法推定當天中午十二點為他死亡之時，宣告死亡，併通知四男、五男知悉。

退休金

延伸閱讀

【重磅快評】連殯葬都不講究禮儀

繼承父親陽明交大退休金才知有兄長 失蹤逾70年…宣告死亡獲准

59歲夫解定存「買80年鄉下老宅」迎退休生活 換來妻子怒吼拋震撼彈

銓敘部稱停砍公教年金須撥補6970億 翁曉玲批造謠：僅需3600億

相關新聞

北車隨機攻擊案引恐慌…高雄舊城圓環冒白色煙霧 警方：非煙霧彈

北車、中山商圈恐攻事件，通緝犯張文丟煙霧彈和汽油彈，隨機砍人奪3條人命，引發全國震驚；左營舊城圓環今晚飄散白色煙霧，民眾...

長兄失蹤逾70年 辦理繼承才知

戴姓兄弟為辦理父親任職陽明交通大學期間所遺留的一次性退休金，意外發現有一名從未謀面的兄長。兩兄弟主張該兄長失蹤逾七十年，...

廣角鏡／新店深夜火警 焚毀5鐵皮廠房

新北市新店區安康路一段一間木材工廠前夜失火，鐵皮廠房內冒出大量火煙，消防局調派七十五車、一百八十四人救援，耗費三小時，昨...

更換瓦斯管釀禍？北市士林小吃店驚傳氣爆 4人燒燙傷急送醫

台北市士林區華齡街1處小吃店今傍晚5時許發生氣爆事故，現場共4人燒燙傷送醫，警消出動2輛消防車、3輛救護車及12名消防員...

彰化駕駛追撞路邊兩車「烏龜翻」 前方自行車騎士躲過一劫

彰化縣吳姓男子今下午駕車行經員鹿路一段，接近東溪國小的時候追撞停放車邊的兩輛車，其中一輛向右前方撞上電線桿，他「烏龜翻」...

影／持雙刀闖加油站商店！三峽男還將不明溶劑倒桌上 遭警壓制送辦

新北市呂姓男子今天下午涉嫌持2把菜刀闖進連鎖加油站複合式便利商店，三峽警方獲報迅速到場，多名員警強力壓制奪刀化解危機，連...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。