北市隨機殺人…路過民眾幫忙止血 衛生局揭染愛滋機率：不需擔憂

北車隨機攻擊案引恐慌…高雄舊城圓環冒白色煙霧 警方：非煙霧彈

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

北車、中山商圈恐攻事件，通緝犯張文丟煙霧彈和汽油彈，隨機砍人奪3條人命，引發全國震驚；左營舊城圓環今晚飄散白色煙霧，民眾拍下PO網，驚嚇指「不可能吧，到我家了」；事發地離派出所百公尺，警方指是一輛老舊貨車排氣管排出白煙，非煙霧彈。

網路社群Threads有網友貼文指，「不可能吧到我家了」，只見影片地點在左營舊城圓環處，現場飄散陣陣白色煙霧；有網友看到貼文嚇到不停追問：「煙霧？！！」、「煙霧彈？」、「左營圓環嗎？ 怎麼了？」、「起霧」。

轄區左營警分局指出，啟文派出所員警當下駕巡邏車於圓環南往北停等紅燈時，發現後方煙霧彌漫，下車查看，發現為後方白色自小貨車車輛異常，排氣管排放大量白煙所致。

警方追查現場無危險之虞，小貨車駕駛表示，因機油進入油箱導致，正要駛去車廠檢驗，沒料，車子排出煙霧引起緊張。

左營舊城圓環今晚飄散白色煙霧引緊張，警方指是老舊小貨車排出的白煙。圖／取自網路社群Threads
