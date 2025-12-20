聽新聞
0:00 / 0:00
北車隨機攻擊案引恐慌…高雄舊城圓環冒白色煙霧 警方：非煙霧彈
北車、中山商圈恐攻事件，通緝犯張文丟煙霧彈和汽油彈，隨機砍人奪3條人命，引發全國震驚；左營舊城圓環今晚飄散白色煙霧，民眾拍下PO網，驚嚇指「不可能吧，到我家了」；事發地離派出所百公尺，警方指是一輛老舊貨車排氣管排出白煙，非煙霧彈。
網路社群Threads有網友貼文指，「不可能吧到我家了」，只見影片地點在左營舊城圓環處，現場飄散陣陣白色煙霧；有網友看到貼文嚇到不停追問：「煙霧？！！」、「煙霧彈？」、「左營圓環嗎？ 怎麼了？」、「起霧」。
轄區左營警分局指出，啟文派出所員警當下駕巡邏車於圓環南往北停等紅燈時，發現後方煙霧彌漫，下車查看，發現為後方白色自小貨車車輛異常，排氣管排放大量白煙所致。
警方追查現場無危險之虞，小貨車駕駛表示，因機油進入油箱導致，正要駛去車廠檢驗，沒料，車子排出煙霧引起緊張。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言