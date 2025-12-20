彰化駕駛追撞路邊兩車「烏龜翻」 前方自行車騎士躲過一劫
彰化縣吳姓男子今下午駕車行經員鹿路一段，接近東溪國小的時候追撞停放車邊的兩輛車，其中一輛向右前方撞上電線桿，他「烏龜翻」從車內自行脫困，至少5名熱心路人通報警消，救護車把吳男送到衛福部彰化醫院救治，沒生命危險。
據了解，吳男（50歲）下午4點多駕車從員林市往溪湖鎮方向，快到東溪國小的時候忽追撞路邊兩輛車，第一輛被撞擊向右前方衝撞電線桿，第二輛車尾受損但沒動，吳男的車子翻覆，另兩輛車的車內沒人。警方已通知兩輛車的車主，並正調查車禍發生的真正原因。
警消接獲報案，消防局埔心分隊出動兩輛器材車、1輛消防水車和消防員到達，吳男從車內自行脫困站在路邊，溪湖分隊救護車趕到，初步檢傷吳男的臉部、肢體有輕微擦挫傷，意識清楚，仍把吳男載往彰化醫院救治，診斷沒生命危險。
目擊車禍發生的溪湖鎮謝姓鎮民表示，車禍發生時他騎自行車往溪湖鎮方向前進，聽到後方發出很大撞擊聲且有震動感，他以為「阿共飛彈打來了」，停車往後看，距離不到100公尺的路邊有車子翻覆、被撞，他很慶幸剛騎過來沒被波及。
