快訊

持雙刀闖加油站商店！三峽男還將不明溶劑倒桌上 遭警壓制送辦

女當眾衝上台控「與未成年發生關係」 孫生激動哽咽：已賠65萬

嘉義市國際管樂節湧上萬人 警方嚴防隨機殺人模仿效應

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義市國際管樂節湧入上萬人，警方加強警戒，嚴防隨機殺人模仿效應。記者黃于凡／攝影
嘉義市國際管樂節湧入上萬人，警方加強警戒，嚴防隨機殺人模仿效應。記者黃于凡／攝影

嘉義市今天盛大舉辦管樂節踩街嘉年華，因應北捷發生隨機殺人事件，造成4死11傷慘劇，嘉義市警察局嚴陣以待，局長陳明志全程坐鎮，在中山路沿路部署警力，並加強噴水池舞台及市府廣場，今天出動警力472人次，確保活動場域，全力守護市民安全。

警方表示，國際管樂節人潮眾多，因應北捷發生隨機殺人事件，加強中山路踩街路段、噴水池圓環開幕式舞台及市府北棟大型晚會會場安維部署，提升巡邏密度及定點守望，針對本日管樂節踩街、大型晚會及火車站、轉運站等場站安維勤務，出動警力計472人次。

嘉義市今年底盛事雲集，包括320+1嘉義市城市博覽會、第33屆國際管樂節，還有迎接2026跨年晚會等大型活動，預計將湧入超過20萬人次。重頭戲管樂踩街嘉年華今天登場，集結7支國際團隊與48支國內優秀團隊，吸引上萬人齊聚中山路及噴水圓環，場面熱鬧壯觀。

警方指出，全面提升大型活動維安層級，確保治安零死角，另針對嘉義火車站、嘉北火車站及嘉義市交通轉運中心等交通樞紐，實施高密度巡邏及守望勤務，提高見警率。提醒民眾遵循「保持冷靜、尋求協助、立即報案」三原則，發生異樣務必優先保護自身安全。

嘉義市國際管樂節湧入上萬人，警方加強警戒，嚴防隨機殺人模仿效應。記者黃于凡／攝影
嘉義市國際管樂節湧入上萬人，警方加強警戒，嚴防隨機殺人模仿效應。記者黃于凡／攝影
嘉義市國際管樂節湧入上萬人，警方加強警戒，嚴防隨機殺人模仿效應。記者黃于凡／攝影
嘉義市國際管樂節湧入上萬人，警方加強警戒，嚴防隨機殺人模仿效應。記者黃于凡／攝影

嘉義

延伸閱讀

北車、中山站發生隨機殺人…北捷今日運量曝 民眾：日常生活還是如常

張文北捷隨機殺人釀4死11傷 各大眾運輸加強警力戒備

【即時短評】從鄭捷到張文…車站巡守流於守望秀 AI防範未然成趨勢

張文隨機殺人4死11傷 目擊民眾悚憶事發當下「兩眼對視後直接衝來砍」

相關新聞

影／持雙刀闖加油站商店！三峽男還將不明溶劑倒桌上 遭警壓制送辦

新北市呂姓男子今天下午涉嫌持2把菜刀闖進連鎖加油站複合式便利商店，三峽警方獲報迅速到場，多名員警強力壓制奪刀化解危機，連...

嘉義市國際管樂節湧上萬人 警方嚴防隨機殺人模仿效應

嘉義市今天盛大舉辦管樂節踩街嘉年華，因應北捷發生隨機殺人事件，造成4死11傷慘劇，嘉義市警察局嚴陣以待，局長陳明志全程坐...

遭左轉小貨車輾過捲入車底拖行 桃園女機車騎士命大僅擦傷

桃園昨晚發生一起驚險車禍，29歲柯姓女子騎機車行經八德區中山路欲前往八德區公所方向，途中與對向準備左轉豐田一路的小貨車擦...

新北雙溪中坑古道登山傳意外 八旬領隊疑心肌梗塞送醫不治

八旬鍾姓男子今天擔任領隊與山友共50人到中坑古道登山，途中他突然倒地失去意識，其他山友緊急CPR急救通報119求助，消防...

陸客金門聚餐猝死！家屬悲痛處理後事 痛批友人勸酒未照顧

林姓陸客前日在金門烈嶼鄉聚餐期間突發身體不適，送醫搶救後，昨仍宣告不治，其家屬今日上午跨海抵達金門處理後續事宜，林男太太...

台南安南工廠濾材燃燒 濃煙直竄雲霄還傳出爆炸聲

台南市安南區科技一路一間工廠今下午2時14分傳出火警，現場員工報案稱廠內起火，初期無法撲滅，消防局調派大批人車趕往現場滅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。