影／持雙刀闖加油站商店！三峽男還將不明溶劑倒桌上 遭警壓制送辦

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市呂姓男子今天下午涉嫌持2把菜刀闖進連鎖加油站複合式便利商店，三峽警方獲報迅速到場，多名員警強力壓制奪刀化解危機，連刀柄也脫落在地。爭搶過程中，呂男手臂遭劃傷送醫，警詢後將依公共危險、恐嚇罪嫌送辦。

新北市警方今天下午2時許獲報，位於三峽區介壽路1段的連鎖加油站內複合式便利商店，呂姓男子（32歲）涉嫌持刀鬧事，轄區三峽派出所出動10名警力迅速趕抵，多名員警合力以強制力強行壓制並奪下菜刀，成功解除危機。

員警合力奪下呂男手中菜刀時，因呂男奮力掙扎，不小心劃傷自己手臂，所幸傷勢不嚴重，由救護車送往板橋亞東醫院治療。據了解，呂男進入加油站後，不斷胡言亂語，還涉嫌將不明溶劑淋在桌上，動機不明，所幸員警及時壓制，未引起其他傷害，警詢後今將依公共危險、恐嚇罪嫌移送新北地檢署偵辦。

新北市呂姓男子今天下午涉嫌持2把菜刀闖進連鎖加油站複合式便利商店，三峽警方獲報迅速到場，多名員警強力壓制奪刀化解危機，連刀柄也脫落在地。記者王長鼎／翻攝
