遭左轉小貨車輾過捲入車底拖行 桃園女機車騎士命大僅擦傷
桃園昨晚發生一起驚險車禍，29歲柯姓女子騎機車行經八德區中山路欲前往八德區公所方向，途中與對向準備左轉豐田一路的小貨車擦撞，整個人不僅被輪胎輾過，還被捲入車底拖行，但幸運的是僅受輕傷；警方表示，事故雙方經酒測均無酒駕，詳細肇事原因有待釐清。
事故影片今天在網路流傳，民眾見狀紛紛留言稱女子命大，也有人指責小貨車司機未禮讓直行車又「切西瓜」提早轉彎是事故主因，另有網友稱該路段是回家必經之路，看完影片一直提心吊膽，覺得到哪裡都是危險。
八德警方表示，柯女送醫治療後，面對員警詢問仍可正常應答，其吹氣酒測值為零，初步僅稱身體有擦傷，其他傷勢則有待詳細檢查才能確定，而小貨車駕駛為25歲陳姓男子，吹氣酒測值也為零。初步調閱監視器影像，陳男有左轉車輛未禮讓直行車，但柯女疑似車速過快、行經路口也未減速，詳細肇因有待雙方做完筆錄釐清。
