台南安南工廠濾材燃燒 濃煙直竄雲霄還傳出爆炸聲

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南市安南區科技一路一間工廠今下午2時14分傳出火警，現場員工報案稱廠內起火，初期無法撲滅，消防局調派大批人車趕往現場滅火，抵達後發現廠外濾材燃燒，火勢一發不可收拾，全面燃燒，內部還一度傳出爆炸聲，濃煙直竄雲霄，經出水灌救後，約30鐘火勢撲滅。

消防局指出，勤務中心據報後，出動19輛消防車輛、警消38人，趕往火勢滅火。消防人員抵達後，發現是光阻劑管線，溶劑都有阻斷，現場火勢侷限在外部。經確認後現場燒濾材為工廠外部沒有危害性，內部沒有影響。

然而，火勢蔓延快速，現場外部是全面燃燒，內部一度傳出爆炸聲，經清查，現場無人受困。經消防人車布線灌救，火勢於2時38分控制，並於2時43分火勢撲滅。消防局指出，起火原因仍待進一步調查。

台南安南區工廠火警侷限在外部。經確認後現場燒濾材為工廠外部沒有危害性，濃煙直竄雲霄。圖／讀者提供
台南安南區工廠火警侷限在外部。經確認後現場燒濾材為工廠外部沒有危害性，濃煙直竄雲霄。圖／讀者提供
台南安南區工廠大火一發不可收拾，現場外部是全面燃燒，內部一度傳出爆炸聲。圖／讀者提供
台南安南區工廠大火一發不可收拾，現場外部是全面燃燒，內部一度傳出爆炸聲。圖／讀者提供

