快訊

北捷殺人案震驚社會！網喊「別跨年」…101董事長賈永婕發聲了

試圖救人！日大咖記者赤手為倒下騎士止血「為自己的無力哽咽」

年輕人不加班、兼差打帶跑成常態 雇主還能一成不變？

台中大雅群毆亂鬥 他助陣竟被自己人誤認…慘遭猛撞成植物人

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中曾姓男子因債務找劉姓男子出面談判，雙方各帶人馬赴約，曾一夥人事前計畫開車衝撞、持刀棍攻擊，未料同行的劉姓友人誤認車輛，先是猛撞2名自己人釀1人一度昏迷、1人成植物人後，曾等再揮刀砍向對方，群毆釀多人輕重傷，檢方依殺人未遂等罪嫌起訴曾等7男2女。

檢警調查，曾男因和另一方的劉男有債務糾紛，兩派人馬約今年4月27日凌晨2點多在大雅夜市附近談判，曾再找劉姓、郭姓、林姓、潘姓、鄒姓、廖姓、楊姓及蔡姓等8名男子，其中蔡還是現役軍人，以及劉姓、陳姓2名女子。

曾等11人分別乘3輛車，各自攜帶西瓜刀、棍棒，並計畫由劉姓同夥開車衝撞對方，一干人等也提前到場躲在樹叢埋伏、待命；另一方的劉男也找來7名友人陪同赴約。

當天凌晨2點33分，曾男等人見對方人馬到場，劉姓同夥因負責開車衝撞，卻將自己人的另一輛車誤認成對方友人的車，直接高速衝出撞擊正要下車的廖姓、楊姓同夥，釀廖左腳、骨盆骨折，當場昏迷，楊則腦部重創，至今仍是植物人狀態。

劉撞傷自己人後，再轉向對方人馬撞飛1人後才停下，與其餘躲在樹叢的同夥一擁而上，各持西瓜刀、球棒等，將劉男砍到雙手肌腱斷裂，其同行的4名友人也多處骨折、腦出血，因遭圍毆紛紛倒地不起，行凶後則鳥獸散，經警方到場蒐證、調閱監視器逮人。

檢方訊時，曾坦承因債務糾紛才相約談判，同夥劉男也說自己開車撞人，其餘人等表示持刀、棍攻擊或在旁助勢；被砍的劉男也說，才到場就有1輛車衝過來撞他們，之後一群人衝出來，遭曾男等持西瓜刀、棍棒攻擊。

此外，曾男的同夥廖男也說，他載楊到場才下車就被撞，自己昏迷不曉得發生什麼事，檢方也勘驗行車記錄器等，發現2人確實剛到就遭撞，且楊仍為植物人狀態。檢方偵結依殺人未遂、妨害秩序等罪嫌，起訴曾男等9人。

大雅區4月深夜發生群毆，檢方依殺人未遂罪嫌起訴曾男為首的7男2女。圖／讀者提供
大雅區4月深夜發生群毆，檢方依殺人未遂罪嫌起訴曾男為首的7男2女。圖／讀者提供

殺人未遂 植物人 軍人

延伸閱讀

影／普吉島離奇意外！澳男用餐突起身猛撞玻璃門 滿地血跡送醫不治

美軍在敘利亞遇襲3死！川普預告「嚴厲報復」槍手疑敘利亞部隊自己人

影／要去殯儀館迷路…7旬婦要問路「下車打R檔」 猛撞7機車畫面曝

影／女司機揭遭酒醉消防小隊長強吻襲胸 台中消防局急調離職務

相關新聞

台中大雅群毆亂鬥 他助陣竟被自己人誤認…慘遭猛撞成植物人

台中曾姓男子因債務找劉姓男子出面談判，雙方各帶人馬赴約，曾一夥人事前計畫開車衝撞、持刀棍攻擊，未料同行的劉姓友人誤認車輛...

「聖誕小屋」遭塗鴉又遇北車事件 高市警動員保耶誕黃金周

高雄市政府舉辦「聖誕生活節」為耶誕節熱身，在中央公園設置的「聖誕小屋」，12月15日遭惡意塗鴉，因昨天台北發生擲煙霧彈隨...

國1南下北斗到員林今晨大塞車原因曝 大貨車3人脫困

國道1號溪州路段今發生大貨車自撞護欄意外，民眾發現以為發生重大事故，經查司機和兩名乘客自行下車，都沒受傷，初步了解疑似司...

影／綠島港區空氣飄油味 海巡迅速找到膠筏漏油點

台東綠島南寮漁港今晨傳出港區油汙事件，海巡人員即時發現並迅速應處，成功阻止汙染擴散，展現高度警覺。第13岸巡隊綠島安檢所...

因應北捷擲煙霧彈傷人事件 桃園捷運啟動3應變措施守護旅客安全

台北市昨（19）日台北捷運發生民眾丟擲煙霧彈持刀傷人事件，桃園捷運公司接獲通報後，行控中心立即通知捷運警察加派人力於A1車站警戒，同時派員進駐台北車站聯合防災中心，以掌握即時資訊…

北車煙霧彈長刀殺人事件後 高雄丟信號彈…醉漢到案認了

在台北車站昨天發生通緝犯丟擲煙霧彈砍人事故後，高雄市小港區今天凌晨有人丟擲「漁船救難用浮煙訊號發煙筒」，警方查獲醉漢徐姓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。