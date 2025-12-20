台中大雅群毆亂鬥 他助陣竟被自己人誤認…慘遭猛撞成植物人

台中曾姓男子因債務找劉姓男子出面談判，雙方各帶人馬赴約，曾一夥人事前計畫開車衝撞、持刀棍攻擊，未料同行的劉姓友人誤認車輛，先是猛撞2名自己人釀1人一度昏迷、1人成植物人後，曾等再揮刀砍向對方，群毆釀多人輕重傷，檢方依殺人未遂等罪嫌起訴曾等7男2女。

檢警調查，曾男因和另一方的劉男有債務糾紛，兩派人馬約今年4月27日凌晨2點多在大雅夜市附近談判，曾再找劉姓、郭姓、林姓、潘姓、鄒姓、廖姓、楊姓及蔡姓等8名男子，其中蔡還是現役軍人，以及劉姓、陳姓2名女子。

曾等11人分別乘3輛車，各自攜帶西瓜刀、棍棒，並計畫由劉姓同夥開車衝撞對方，一干人等也提前到場躲在樹叢埋伏、待命；另一方的劉男也找來7名友人陪同赴約。

當天凌晨2點33分，曾男等人見對方人馬到場，劉姓同夥因負責開車衝撞，卻將自己人的另一輛車誤認成對方友人的車，直接高速衝出撞擊正要下車的廖姓、楊姓同夥，釀廖左腳、骨盆骨折，當場昏迷，楊則腦部重創，至今仍是植物人狀態。

劉撞傷自己人後，再轉向對方人馬撞飛1人後才停下，與其餘躲在樹叢的同夥一擁而上，各持西瓜刀、球棒等，將劉男砍到雙手肌腱斷裂，其同行的4名友人也多處骨折、腦出血，因遭圍毆紛紛倒地不起，行凶後則鳥獸散，經警方到場蒐證、調閱監視器逮人。

檢方訊時，曾坦承因債務糾紛才相約談判，同夥劉男也說自己開車撞人，其餘人等表示持刀、棍攻擊或在旁助勢；被砍的劉男也說，才到場就有1輛車衝過來撞他們，之後一群人衝出來，遭曾男等持西瓜刀、棍棒攻擊。