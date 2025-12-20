「聖誕小屋」遭塗鴉又遇北車事件 高市警動員保耶誕黃金周

高雄市政府舉辦「聖誕生活節」為耶誕節熱身，在中央公園設置的「聖誕小屋」，12月15日遭惡意塗鴉，因昨天台北發生擲煙霧彈隨機殺人案，今天高雄警方也動員在中央公園及附近商圈巡守維安，確保高市府今天起的「聖誕黃金周」安全無虞。

高雄市文化局、經發局等單位自11月28日到明年1月4日，在中央公園及舉辦「聖誕生活節」，今天到12月24日的「聖誕黃金周」，安排「Golden公園大舞台」為高雄耶誕節拉到高潮。

高雄市政府為這項活動，在中央公園點亮26公尺高的「永恆星冠」耶誕樹，裝置「聖誕小屋」提升氣氛，不料聖誕小屋卻在12月15日遭惡意塗鴉，以白漆噴上「六六六」，當日市府立即修復，警方也全力查緝滋事者，不過，因公園四通八達，還未找出涉案塗鴉客。

昨天因案通緝的張文在台北車站等地丟擲煙霧彈，並涉嫌隨機殺人，高雄市又傳出有人在網路放話滋擾，高雄市警新興分局為確保聖誕黃金周活動安全，今天也對高雄捷運中央公園站增派警力，執行「高密度巡邏」與「場站聯防」機制。