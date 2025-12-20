國1南下北斗到員林今晨大塞車原因曝 大貨車3人脫困

國道1號溪州路段今發生大貨車自撞護欄意外，民眾發現以為發生重大事故，經查司機和兩名乘客自行下車，都沒受傷，初步了解疑似司機分心肇禍，真正車禍原因有待進一步釐清。

據了解，吳姓司機（25歲）今上午6點多駕駛營業用大貨車行駛國1，在南向225公里（彰化縣溪州鄉路段）自撞護欄後衝出到邊坡，他急煞卡在邊坡的情景被路過民眾看見以為發生重大車禍。

吳姓司機和車上兩名乘客自行下車，通報119趕來處理，彰化縣消防局派出溪州和埤頭兩個消防分隊的消防車、救護車和6名消防員趕到，吳姓司機和乘客均無明顯外傷，以沒身體不適拒絕就醫，因大貨車沒起火等危害，消防隊員收隊。