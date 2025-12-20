影／綠島港區空氣飄油味 海巡迅速找到膠筏漏油點
第13岸巡隊指出，巡查人員研判油汙來源，發現港區1艘膠筏船周邊疑有柴油外洩情形，造成港區水域汙染。為避免油汙隨潮汐擴散，海巡人員第一時間在現場布設吸油棉片，迅速圍堵與清理，同時通報海洋保育署派駐綠島人員到場協助，共同守護港區及周邊海域生態。
經緊急處置後，相關油汙已於清晨6點19分全數清除完畢，未進一步影響港區作業與海洋環境。後續海巡單位也將蒐集相關事證，提供主管機關依法處置，以釐清責任並防止類似情況再度發生。
海巡署東部分署第13岸巡隊呼籲，海洋環境保護需要全民共同守護，民眾若於海上或港區發現汙染、危難等情事，可即時拍攝照片或影片蒐證，並撥打海巡署118服務專線，或透過各地漁業廣播電台通報，海巡單位將派員迅速前往處理，持續守護東部海域安全與珍貴海洋生態。
