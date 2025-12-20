影／綠島港區空氣飄油味 海巡迅速找到膠筏漏油點

台東 綠島 南寮漁港今晨傳出港區油汙事件，海巡人員即時發現並迅速應處，成功阻止汙染擴散，展現高度警覺。第13岸巡隊綠島安檢所人員於清晨4點55分執行例行港區巡查時，發現港內水面出現疑似油污，範圍約10乘10公尺，空氣中亦瀰漫明顯油味，隨即啟動油汙應變機制。

第13岸巡隊指出，巡查人員研判油汙來源，發現港區1艘膠筏船周邊疑有柴油外洩情形，造成港區水域汙染。為避免油汙隨潮汐擴散，海巡人員第一時間在現場布設吸油棉片，迅速圍堵與清理，同時通報海洋保育署派駐綠島人員到場協助，共同守護港區及周邊海域生態。

經緊急處置後，相關油汙已於清晨6點19分全數清除完畢，未進一步影響港區作業與海洋環境。後續海巡單位也將蒐集相關事證，提供主管機關依法處置，以釐清責任並防止類似情況再度發生。