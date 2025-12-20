快訊

北捷恐怖攻擊畫面 《玩命關頭》男星轉發！國外網友嚇壞：拜託告訴我這是AI

MLB／宋成文3年1300萬美元當教士 官網預測定位「板凳出發工具人」

北車、中山站恐攻不同人？ 北市警澄清：張文沒共犯「裝備蝦皮買的」

影／綠島港區空氣飄油味 海巡迅速找到膠筏漏油點

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

台東綠島南寮漁港今晨傳出港區油汙事件，海巡人員即時發現並迅速應處，成功阻止汙染擴散，展現高度警覺。第13岸巡隊綠島安檢所人員於清晨4點55分執行例行港區巡查時，發現港內水面出現疑似油污，範圍約10乘10公尺，空氣中亦瀰漫明顯油味，隨即啟動油汙應變機制。

第13岸巡隊指出，巡查人員研判油汙來源，發現港區1艘膠筏船周邊疑有柴油外洩情形，造成港區水域汙染。為避免油汙隨潮汐擴散，海巡人員第一時間在現場布設吸油棉片，迅速圍堵與清理，同時通報海洋保育署派駐綠島人員到場協助，共同守護港區及周邊海域生態。

經緊急處置後，相關油汙已於清晨6點19分全數清除完畢，未進一步影響港區作業與海洋環境。後續海巡單位也將蒐集相關事證，提供主管機關依法處置，以釐清責任並防止類似情況再度發生。

海巡署東部分署第13岸巡隊呼籲，海洋環境保護需要全民共同守護，民眾若於海上或港區發現汙染、危難等情事，可即時拍攝照片或影片蒐證，並撥打海巡署118服務專線，或透過各地漁業廣播電台通報，海巡單位將派員迅速前往處理，持續守護東部海域安全與珍貴海洋生態。

台東綠島南寮漁港今晨傳出港區油汙事件，海巡人員即時發現並迅速應處，成功阻止汙染擴散。圖／第13岸巡隊提供
台東綠島南寮漁港今晨傳出港區油汙事件，海巡人員即時發現並迅速應處，成功阻止汙染擴散。圖／第13岸巡隊提供

海巡署 綠島

延伸閱讀

美法案促美台海巡合作 退將：因應中共威脅具實用性

基隆暖暖溪大量不明泡沫追來源 環保局：初判無油汙疑生活廢水

中職／綠島潛水艇陳世展攜球員做公益 回饋家鄉球隊

2級保育鳳頭蒼鷹受傷現身港區 海巡即時救援保住一命

相關新聞

隨機砍殺案後又傳網文預告「在北投砍百人」 警：追查來源中

男子張文昨晚涉嫌在北車、北捷丟擲煙霧彈並持刀隨機傷人，釀4死11傷，繼網友貼文稱「下個地點高雄車站」後，今早又有貼文預告...

影／綠島港區空氣飄油味 海巡迅速找到膠筏漏油點

台東綠島南寮漁港今晨傳出港區油汙事件，海巡人員即時發現並迅速應處，成功阻止汙染擴散，展現高度警覺。第13岸巡隊綠島安檢所...

因應北捷擲煙霧彈傷人事件 桃園捷運啟動3應變措施守護旅客安全

台北市昨（19）日台北捷運發生民眾丟擲煙霧彈持刀傷人事件，桃園捷運公司接獲通報後，行控中心立即通知捷運警察加派人力於A1車站警戒，同時派員進駐台北車站聯合防災中心，以掌握即時資訊…

北車煙霧彈長刀殺人事件後 高雄丟信號彈…醉漢到案認了

在台北車站昨天發生通緝犯丟擲煙霧彈砍人事故後，高雄市小港區今天凌晨有人丟擲「漁船救難用浮煙訊號發煙筒」，警方查獲醉漢徐姓...

影／北捷善導寺站外傳隨機攻擊！火爆男打路人、連攔2車猛踹

台北車站昨天發生通緝犯張文丟擲煙霧彈砍人恐怖攻擊事故，釀4死多人受傷慘劇，沒想到晚間又有一名男子在捷運善導寺站外的路口隨...

影／北車煙霧彈砍人後高雄街頭也冒煙 警鎖定醉漢燒信號彈

台北車站昨天發生通緝犯丟擲煙霧彈砍人事故，高雄市小港區今天凌晨傳有人丟擲煙霧彈，警方查獲1名醉漢涉案，懷疑他涉案，正查明...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。