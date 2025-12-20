因應北捷擲煙霧彈傷人事件 桃園捷運啟動3應變措施守護旅客安全

快訊

桃園電子報／ 桃園電子報

桃捷示意圖。聯合報系資料照
桃捷示意圖。聯合報系資料照
桃園捷運公司啟動3項應變措施維護旅客安全。圖：資料照

台北市昨（19）日台北捷運發生民眾丟擲煙霧彈持刀傷人事件，桃園捷運公司接獲通報後，行控中心立即通知捷運警察加派人力於A1車站警戒，同時派員進駐台北車站聯合防災中心，以掌握即時資訊，同時啟動3項應變措施以維護旅客安全。

各站轄區警察亦配合捷運警察加強會哨及站體巡檢以維護營運安全。圖：資料照

桃捷公司表示，為確保旅客與營運安全，行控中心依標準作業程序啟動應變機制，通知桃園市政府捷運警察隊配合加強全線站體及列車巡檢；全線車站加強出入口警戒及人員巡檢；全線列車司機員留意線上狀況，若有異常立即回報。目前機場捷運全線正常營運，桃園市捷運警察隊每日巡視134趟次，配合保全每日巡視66趟次，合計200趟次，各站轄區警察亦配合捷運警察加強會哨及站體巡檢以維護營運安全。

桃捷公司提醒旅客，搭乘捷運期間如發現可疑人、事、物，請立即通報站務人員或使用車站及列車內緊急通報設備，並配合現場人員引導，共同維護乘車安全。

本文章來自《桃園電子報》。

捷運公司 警察 桃園

