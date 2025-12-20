桃園市八德警分局為維護地區治安，昨日晚間執行雷霆除暴擴大臨檢勤務。圖：警方提供

桃園市八德警分局為維護地區治安，昨(19)日晚間執行雷霆除暴擴大臨檢勤務，從晚間22時開始實施直到隔日凌晨1時結束，專案針對轄內治安場所執行擴大臨檢及人潮聚集處所加強巡守。

專案針對轄內治安場所執行擴大臨檢及人潮聚集處所加強巡守。圖：警方提供

警方表示，此次勤務配合桃園市政府聯合稽查小組，動用人力39餘名，針對轄內易發生事故之旅館、網咖、遊戲場、酒館等場所執行強勢臨檢，並於轄內重要道路、運輸站加強巡邏，防制街頭暴力、壓制不法行為。

八德分局長鄭文銘更強調，警方打擊犯罪沒有假期，將持續針對轄區易發生暴力案件熱點、大眾運輸站及人潮聚集處所，實施高密度之巡守，提升見警率，消弭犯罪氣焰讓民眾安心有感，藉由持續執法，讓每位市民能安居樂業、安心生活。

本文章來自《桃園電子報》。原文：八德分局維護地區治安 雷霆除暴專案出動39警力遏止不法行為