北車煙霧彈長刀殺人事件後 高雄丟信號彈…醉漢到案認了
在台北車站昨天發生通緝犯丟擲煙霧彈砍人事故後，高雄市小港區今天凌晨有人丟擲「漁船救難用浮煙訊號發煙筒」，警方查獲醉漢徐姓男子涉案，徐男上午到案後承認丟擲發煙筒。
高雄市警小港分局今天表示，今天凌晨民眾報案，小港區高松路與營口路街頭煙霧瀰漫，有濃烈塑膠味，立即派員前往查處，隨即發現於空地有2罐已燃燒完畢的「漁船救難用浮煙訊號發煙筒」。
警方在案發時，曾在附近盤查喝醉酒的徐姓男子（36歲），但無證據證明他涉案，直到後來調閱相關監錄系統畫面，發現他今天凌晨經過這路口到公園後，隨即冒出大量煙霧瀰漫，今天上午到他住處通知他到案。
今天上午9時30分，警方帶回徐姓男子，徐男坦承到公園丟擲發煙筒。據了解，徐男原本打零工，曾協助拆船，見船上有發煙筒便帶回家，已存放好一段時日，目前他當泥水工，酒後心情不好才丟發煙筒。
警詢後依違反社會秩序維護法第74條第4款「未經警察機關許可，在公路兩旁，燃燒草木、雜物，有礙車輛駕駛人視線，影響交通安全」送辦，可裁處6000元以下罰鍰。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
