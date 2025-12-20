快訊

北捷恐怖攻擊畫面 《玩命關頭》男星轉發！國外網友嚇壞：拜託告訴我這是AI

MLB／宋成文3年1300萬美元當教士 官網預測定位「板凳出發工具人」

北車、中山站恐攻不同人？ 北市警澄清：張文沒共犯「裝備蝦皮買的」

聽新聞
0:00 / 0:00

影／北捷善導寺站外傳隨機攻擊！火爆男打路人、連攔2車猛踹

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

台北車站昨天發生通緝犯張文丟擲煙霧彈砍人恐怖攻擊事故，釀4死多人受傷慘劇，沒想到晚間又有一名男子在捷運善導寺站外的路口隨機攻擊路人，衝到大馬路攔車猛踹，一旁女性友人勸阻也被打。警方據報立即趕抵，見男滿身酒氣，將人壓制管束逮捕帶返所，有3人提告，至於詳細原因為何，仍待警方釐清。

昨晚11點多，有網友在Threads社群發言感歎指出，「台北是怎麼回事，這社會到處充斥著戾氣，大家出門在外真的要保護好自己」，影片標示北捷善導寺站外，只見一名男子走路踉蹌，隨意攻擊路人，還不顧車流行駛中，衝到大馬路上連攔2車，爬上引擎蓋、硬拉手把，又踹又打，後面跟著一名女子勸阻無效，還被推打在地。

北市警方指出，忠孝東路派出所於晚間8時59分許，接獲民眾報案稱忠孝東路與紹興北街東北角有酒醉男子於路上攻擊路人，並破壞他人汽機車，員警趕赴現場後，發現溫姓男子(30歲）明顯酒醉、情緒失控，確有攻擊路人及車輛行為，一旁女性友人亦在旁勸阻。

警方抵達現場後立即加以壓制，並將其管束逮捕帶返所，計有有兩輛車遭到毀損，被攻擊的1名路人已就醫，經治療後無大礙，後續將全案依公共危險、傷害、恐嚇、毀損及強制等罪嫌，移送地檢署偵辦。

中正第一分局呼籲，民眾飲酒應適量，切勿因酒後失控危害他人生命、身體及財產安全，警方對於任何暴力及破壞公共秩序行為，均將依法嚴正究辦，以維護社會治安。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

一名網友昨晚在脆貼文指北捷善導寺站外有人隨機攻擊路人並攔車踹打，感歎台北是怎麼回事，社會到處充斥著戾氣。圖／截取自cheese0110
一名網友昨晚在脆貼文指北捷善導寺站外有人隨機攻擊路人並攔車踹打，感歎台北是怎麼回事，社會到處充斥著戾氣。圖／截取自cheese0110
一名網友昨晚在脆貼文指北捷善導寺站外有人隨機攻擊路人並攔車踹打，感歎台北是怎麼回事，社會到處充斥著戾氣。圖／截取自cheese0110
一名網友昨晚在脆貼文指北捷善導寺站外有人隨機攻擊路人並攔車踹打，感歎台北是怎麼回事，社會到處充斥著戾氣。圖／截取自cheese0110

失控 公共

延伸閱讀

北捷57歲勇者為阻張文喪命 賴總統指示：追有無共犯、背後有無指使？

張文畏罪才墜樓？ 誠品員工猜測是逃亡路線：想跳紙箱但已被清掉

北捷殺人嫌犯父母應訊 警凌晨桃園扣兇嫌舊手機電腦

張文隨機殺人專挑1對象下手 受害者拜託路人「跟我爸媽說我很愛他們」

相關新聞

隨機砍殺案後又傳網文預告「在北投砍百人」 警：追查來源中

男子張文昨晚涉嫌在北車、北捷丟擲煙霧彈並持刀隨機傷人，釀4死11傷，繼網友貼文稱「下個地點高雄車站」後，今早又有貼文預告...

影／綠島港區空氣飄油味 海巡迅速找到膠筏漏油點

台東綠島南寮漁港今晨傳出港區油汙事件，海巡人員即時發現並迅速應處，成功阻止汙染擴散，展現高度警覺。第13岸巡隊綠島安檢所...

因應北捷擲煙霧彈傷人事件 桃園捷運啟動3應變措施守護旅客安全

台北市昨（19）日台北捷運發生民眾丟擲煙霧彈持刀傷人事件，桃園捷運公司接獲通報後，行控中心立即通知捷運警察加派人力於A1車站警戒，同時派員進駐台北車站聯合防災中心，以掌握即時資訊…

北車煙霧彈長刀殺人事件後 高雄丟信號彈…醉漢到案認了

在台北車站昨天發生通緝犯丟擲煙霧彈砍人事故後，高雄市小港區今天凌晨有人丟擲「漁船救難用浮煙訊號發煙筒」，警方查獲醉漢徐姓...

影／北捷善導寺站外傳隨機攻擊！火爆男打路人、連攔2車猛踹

台北車站昨天發生通緝犯張文丟擲煙霧彈砍人恐怖攻擊事故，釀4死多人受傷慘劇，沒想到晚間又有一名男子在捷運善導寺站外的路口隨...

影／北車煙霧彈砍人後高雄街頭也冒煙 警鎖定醉漢燒信號彈

台北車站昨天發生通緝犯丟擲煙霧彈砍人事故，高雄市小港區今天凌晨傳有人丟擲煙霧彈，警方查獲1名醉漢涉案，懷疑他涉案，正查明...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。