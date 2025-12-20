聽新聞
影／北捷善導寺站外傳隨機攻擊！火爆男打路人、連攔2車猛踹
昨晚11點多，有網友在Threads社群發言感歎指出，「台北是怎麼回事，這社會到處充斥著戾氣，大家出門在外真的要保護好自己」，影片標示北捷善導寺站外，只見一名男子走路踉蹌，隨意攻擊路人，還不顧車流行駛中，衝到大馬路上連攔2車，爬上引擎蓋、硬拉手把，又踹又打，後面跟著一名女子勸阻無效，還被推打在地。
北市警方指出，忠孝東路派出所於晚間8時59分許，接獲民眾報案稱忠孝東路與紹興北街東北角有酒醉男子於路上攻擊路人，並破壞他人汽機車，員警趕赴現場後，發現溫姓男子(30歲）明顯酒醉、情緒失控，確有攻擊路人及車輛行為，一旁女性友人亦在旁勸阻。
警方抵達現場後立即加以壓制，並將其管束逮捕帶返所，計有有兩輛車遭到毀損，被攻擊的1名路人已就醫，經治療後無大礙，後續將全案依公共危險、傷害、恐嚇、毀損及強制等罪嫌，移送地檢署偵辦。
中正第一分局呼籲，民眾飲酒應適量，切勿因酒後失控危害他人生命、身體及財產安全，警方對於任何暴力及破壞公共秩序行為，均將依法嚴正究辦，以維護社會治安。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
