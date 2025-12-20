快訊

北市隨機攻擊4死！賴總統探視傷者：全面深入徹底調查「交代真相」

從金牌局長到死緩 苟仲文揭開中國體壇黑暗一頁

銀白世界！玉山北峰上午2度降雪 景色絕美

影／北車煙霧彈砍人後高雄街頭也冒煙 警鎖定醉漢燒信號彈

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

台北車站昨天發生通緝犯丟擲煙霧彈砍人事故，高雄市小港區今天凌晨傳有人丟擲煙霧彈，警方查獲1名醉漢涉案，懷疑他涉案，正查明全案。

高雄市警小港分局今天表示，今天凌晨民眾報案，小港區高松路與營口路街頭煙霧瀰漫，有濃烈塑膠味，立即派員前往查處，隨即發現於空地有2罐已燃燒完畢的「漁船救難用浮煙訊號發煙筒」。

警方擴大調閱監視器，發現住附近的徐姓男子（36歲）今天凌晨於經過這路口，隨即發現大量煙霧瀰漫，懷疑他與丟擲煙霧彈有關，後來找去他家，他酩酊大醉在家沉睡。

警方表示，徐姓男子醉酒無法製作筆錄，將通知他到案說明，查明後依違反社會秩序維護法裁處。

由於台北車站昨天遭通緝犯張文涉嫌丟擲煙霧彈，他並持刀涉嫌隨機殺人後來墜樓死亡，今天凌晨零時50分許，高雄民眾騎車路過小港區營口路，發現街頭瀰漫煙霧，聞到塑膠味，相當吃驚，直稱「這三小啊」。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

高雄市小港區今天凌晨遭丟擲浮煙訊號發煙筒，街頭煙霧瀰漫。圖／讀者提供
高雄市小港區今天凌晨遭丟擲浮煙訊號發煙筒，街頭煙霧瀰漫。圖／讀者提供
高雄市小港區今天凌晨遭丟擲浮煙訊號發煙筒，街頭煙霧瀰漫。圖／讀者提供
高雄市小港區今天凌晨遭丟擲浮煙訊號發煙筒，街頭煙霧瀰漫。圖／讀者提供

台北車站 通緝 高雄

